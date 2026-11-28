Unmittelbar vor Beginn des Kurzrennens muss der neue und alte Weltmeister von seiner Ducati runter.

Marc Márquez hat vor dem letzten MotoGP-Sprint seiner Karriere einen Schreckmoment erlebt. Die Ducati des neuen und alten Weltmeisters fing unmittelbar vor dem Start des Kurzrennens Feuer. Márquez, der sich nach dem Saisonfinale in Valencia aus der Motorrad-WM verabschieden wird, sprang schnell von seiner Maschine und blieb unverletzt.

Im um 25 Minuten verzögerten Sprint musste Márquez dann aber eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren, weil er die Startaufstellung verlassen hatte, um zu seinem Zweitbike zu gelangen. Den Fans des Spaniers gefiel das überhaupt nicht, sie pfiffen laut. Für Márquez, der von Rang zwei startete, reichte es so am Ende nur zu Platz 13. Den Sieg sicherte sich Marco Bezzecchi (Aprilia).

Am Freitag hatte Márquez vor dem ersten Training die Szene geschockt. Der Grund für sein überraschendes Karriereende sei „das Risiko“, sagte der Ducati-Pilot, er habe „Angst gespürt“, allerdings „nicht wegen der Motorräder, nicht wegen der Geschwindigkeit“. Körperliche Probleme gaben den Ausschlag. Nach den Rennen in Indonesien und Le Mans plagte ihn nach eigenen Angaben wie schon früher in seiner Karriere Doppelsichtigkeit. „Es ist der richtige Zeitpunkt“, betonte Márquez voller Überzeugung. Die MotoGP sei aber „ein Teil meines Lebens und wird Teil meines Lebens bleiben“.

Márquez hatte am vergangenen Wochenende seinen achten MotoGP-Titel gewonnen, es war der insgesamt zehnte in der Motorrad-WM. Nur Giacomo Agostini (Italien/15 Titel) und Ángel Nieto (Spanien/13) waren erfolgreicher. Damit verliert die Königsklasse den dominierenden Piloten der vergangenen Jahre. 2010 hatte Márquez bei den 125ern, 2012 in der Moto2 triumphiert, seither fährt der Überflieger aus Cervera in der MotoGP.

Seinen letzten Auftritt hat Márquez am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) im Hauptrennen.