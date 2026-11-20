Stefan Bradl wechselt zur kommenden Saison die Seiten. Der 36-Jährige nimmt dann eine neue Rolle ein.

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl wechselt im kommenden Jahr die Seiten und nimmt eine beratende Funktion ein. Der 36-Jährige wird ab 2027 Sportkoordinator bei der Honda Racing Corporation in der MotoGP, dies teilte HRC am Freitag mit.

Bradl, 2011 Moto2-Champion, werde die „MotoGP-Fahrer von HRC ab 2027 und darüber hinaus auf der Strecke unterstützen. Stefan Bradls neue Rolle wird dazu beitragen, das Wissen des Führungsteams innerhalb von Honda HRC weiter zu festigen und zu vertiefen.“

Bradl zuletzt Testfahrer

Seit 2018 ist der Zahlinger als Test- bzw. Ersatzfahrer für Honda tätig, sein Vertrag läuft am Jahresende aus. Seinen bislang letzten von 218 Grand Prix in allen drei Klassen (sieben Siege) bestritt Bradl 2024 in Barcelona.

Bradl werde während der Trainingssessions in der Boxengasse aus den Medien als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, so HRC. Auch die Unterstützung verschiedener Nachwuchsprogramme der HRC gehöre künftig zu seinem Aufgabenbereich.