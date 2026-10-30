MotoGP: Martín besteht Belastungstest – Márquez mit Bestzeit

Der spanische Titelverteidiger startet mit einem Handgelenkbruch. Die Bestzeit im ersten Freien Training fährt derweil sein WM-Rivale.

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín hat nach seinem Handgelenkbruch den Belastungstest für den Großen Preis von Malaysia bestanden. Der 28 Jahre alte Spanier absolvierte das erste Freie Training am Freitag in Sepang ohne größere Probleme und darf damit auch am weiteren Rennwochenende teilnehmen. Die Bestzeit sicherte sich derweil sein WM-Rivale Marc Márquez (Ducati).

Martín, der sich die Verletzung erst am vergangenen Samstag beim Sprint in Australien zugezogen hatte, absolvierte auf seiner Aprilia insgesamt zwölf Runden. Nach anfänglich 3,9 Sekunden Rückstand steigerte er sich im Verlauf der Einheit und lag am Ende noch 1,8 Sekunden hinter Márquez.

Martín kämpft um jeden Punkt

Bereits am Donnerstag hatte Martín von erheblichen Einschränkungen im Alltag berichtet. Selbst das Zähneputzen falle ihm schwer. „Wenn ich nicht um den Titel kämpfen würde, wäre mein Arm in Gips und ich würde vier, fünf Wochen aussetzen. Das wäre die normale Therapie“, sagte er. Doch der Weltmeister von 2024 will im Titelkampf keine Punkte kampflos aufgeben. Vier Rennwochenenden vor Saisonende liegt er zehn Zähler hinter Titelverteidiger Márquez.

Der Ducati-Pilot setzte in Sepang mit einer Zeit von 1:58,912 Minuten die Bestmarke. Der Italiener Marco Bezzecchi folgte mit 0,474 Sekunden Rückstand, auch Pedro Acosta mischte vorne mit.