Im Sprint liefern sich die Titelrivalen ein Duell über mehrere Runden - bis Martín die Kontrolle über seine Maschine verliert. Das hat nun Folgen.

Der nächste dramatische Zweikampf zwischen Marc Márquez und Jorge Martín hat wohlmöglich die Vorentscheidung im Kampf um die WM-Krone der MotoGP gebracht. Weltmeister Márquez (Ducati) gewann am Samstag den Sprint beim Großen Preis von Australien, Martín (Aprilia) erlitt bei einem Sturz dagegen eine Fraktur im Unterarm und wird in jedem Fall den Grand Prix am Sonntag (04.00 Uhr MESZ/Sky) verpassen. Das teilte die MotoGP knapp zwei Stunden nach dem Ende des Kurzrennens mit.

Beide hatten sich ein rasantes Duell über mehrere Runden geliefert, im achten Umlauf verlor Martín die Kontrolle über seine Maschine und flog bei hoher Geschwindigkeit ab. Im Medical Center an der Rennstrecke brachte eine Röntgenaufnahme den Befund. Márquez gewann vor seinem Bruder Alex Márquez und dem Italiener Fabio Di Giannantonio (beide Ducati).

„Es war ein enges Duell“, sagte Márquez gleich nach dem Rennen, „ich war aggressiv, und er war schneller als ich. Aber ich habe einfach versucht, mich so gut wie möglich zu verteidigen. Wir beide fahren am Limit. Wir beide verdienen den Sieg, weil wir unglaublich pushen.“ Márquez war von der Pole Position gestartet, Martín begann auf Rang vier. In Runde drei übernahm er erstmals die Führung, anschließend ging es hin und her.

Márquez hat nun zunächst zehn Punkte Vorsprung, beim Grand Prix auf Phillip Island steht er ebenfalls auf der Pole Position. Nach der Abreise aus Australien stehen noch vier Stationen an, in Malaysia, Katar, Portugal und Valencia.