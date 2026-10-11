Pedro Acosta kritisiert die Reifendruckregeln nach dem Indonesien-GP scharf. Das Duell mit Marc Marquez wird phasenweise zur Farce.

Pedro Acosta hat die umstrittenen Reifendruckvorgaben der MotoGP nach dem Indonesien-GP scharf attackiert. Der 22-Jährige verlor durch Probleme mit dem Vorderreifen wiederholt Zeit – und sah sein Duell mit Marc Marquez dadurch zur taktischen Farce werden.

Acosta war von Startplatz neun stark unterwegs und überholte den Ducati-Werksfahrer in Runde sieben mühelos. Doch als der Druck im Michelin-Vorderreifen zum Problem wurde, musste der KTM-Pilot Marquez wieder vorbeilassen und sich in dessen Windschatten einordnen. Anschließend wechselte die fünfte Position über zehn bis zwölf Runden mehrfach den Besitzer.

„Wir sehen aus wie Esel“, wetterte Acosta. „Ich glaube, dass Marc dieselben Probleme hatte wie ich, denn auch er ließ mich vorbeiziehen.“

Das Hin und Her kostete beide Zeit – und öffnete Ai Ogura die Tür. Der Trackhouse-Pilot zog gegen Rennende an beiden vorbei und komplettierte damit den historischen Aprilia-Vierfacherfolg vor Acosta auf Rang fünf. Marquez kam als Sechster ins Ziel.

MotoGP: Acosta fordert grundlegende Änderung

Acosta fordert eine grundlegende Änderung. Die Mindestvorgabe solle seiner Ansicht nach nur vor dem Start auf der Grid gelten. „Ich verstehe, dass wir vor dem Rennen einen Mindestdruck haben müssen. Aber du kannst nicht entscheiden, was im Rennen passiert“, sagte der KTM-Fahrer.

Als Beispiel verwies er auf Jorge Martin, der bereits im Sprint wegen eines Reifendruckproblems die Führung abgeben musste.

„Ich hatte das gesamte Rennen mit dem Vorderreifendruck zu kämpfen und habe massiv Zeit verloren“, erklärte Acosta. „Ich ließ Marc vorbei, überholte ihn wieder, ließ ihn erneut vorbei und begann dann wieder, ihn zu überholen. Dann holte uns Ogura ein. Er war schneller als wir, das ist alles.“

DEINE MEINUNG

Auch Marquez räumte Reifendruckprobleme ein, sah darin jedoch nicht den entscheidenden Grund für seine Niederlage gegen Acosta.

Maverick Vinales erhielt nach dem Rennen wegen eines Verstoßes gegen die Mindestvorgabe eine Zeitstrafe von 16 Sekunden. An seinem Ergebnis änderte das nichts: Er war ohnehin als 17. und Letzter der gewerteten Fahrer ins Ziel gekommen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.