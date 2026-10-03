MotoGP: Márquez macht mit Sprintsieg Druck auf Martin

Der spanische Titelverteidiger liegt vor dem Grand Prix am Sonntag nur noch sieben Punkte hinter seinem Landsmann.

Der spanische Titelverteidiger Marc Márquez hat den Rückstand auf seinen Landsmann Jorge Martin im Kopf-an-Kopf-Rennen der MotoGP verkürzt.

Der Ducati-Pilot gewann am Samstag einen Tag vor dem Großen Preis von Japan (Sonntag/8.00 Uhr) in Motegi den Sprint und liegt in der WM-Wertung nur noch sieben Punkte hinter Martin, der nach einer Strafe vom zweiten auf den dritten Rang versetzt wurde.

Márquez verliert WM-Führung an Martin

Martin (Aprilia) hatte in der letzten Kurve um einige Zentimeter die Streckenbegrenzung überschritten, Diogo Moreira (Honda-LCR) rückte durch die Strafe auf Platz zwei vor. Márquez hatte zuletzt mit Platz fünf in Österreich eine kleine Enttäuschung erlebt, in Spielberg musste er die zuvor durch zwei Doppelsiege eroberte WM-Führung an Martin abgegeben.

Japan ist die 16. Station der Königsklasse in der laufenden Saison. Insgesamt stehen 22 Rennwochenenden auf dem Programm, das Saisonfinale findet Ende November in Valencia statt.