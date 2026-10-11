Martín wieder Spitzenreiter – Bezzecchi gewinnt in Indonesien

Titelverteidiger Marc Márquez liegt in der MotoGP nur eine Nacht an der Spitze. Der Titelkampf bleibt spannend.

Der Zweikampf um den WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse MotoGP hält an: Nach dem Grand Prix von Indonesien am Sonntag hat der Spanier Jorge Martín wieder die Führung in der Gesamtwertung von seinem Landsmann Marc Márquez übernommen.

Der Titelverteidiger kam beim Sieg des Italieners Marco Bezzecchi nur auf Platz sechs. Bezzecchi führte einen Aprilia-Vierfachsieg vor Raúl Fernández (Spanien), Martín und dem Japaner Ai Ogura an.

Márquez konnte auf seiner Ducati diesmal nicht mithalten. Am Samstag hatte der siebenmalige Weltmeister mit dem Sieg im Sprint Martín von der Spitze verdrängt, die Führung hielt auf der Ferieninsel Lombok nur eine Nacht. Bezzecchi, der seinen fünften Sieg in diesem Jahr feierte, bleibt auf Platz drei und hat das Spitzenduo zumindest noch in Sichtweite.

Im letzten Renndrittel auf dem glühend heißen Mandalika International Street Circuit hatte Bezzecchi die Führung von Fernández übernommen. Der Polesetter war mit einem gebrochenen Zeigefinger gestartet und musste mit dem Mittelfinger bremsen, dennoch schaffte er es auf das Podest.

Noch fünf Stationen stehen in der MotoGP-Saison 2026 aus, weiter geht es Ende in Australien (24./25. Oktober). Über Malaysia, Katar, Portugal geht es zum Saisonfinale nach Valencia (28./29. November).