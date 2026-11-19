Schon im Sprint am Samstag kann Marc Márquez auf der Ducati zum achten Mal MotoGP-Weltmeister werden.

Bei der ersten Titelchance in Katar wurde es noch nichts für Marc Márquez, doch vor dem MotoGP-Wochenende in Portimao/Portugal spricht vieles für eine Entscheidung. Anders als beim vorherigen Grand Prix hat es der Motorradstar aus Spanien nun selbst in der Hand, schon im Sprint am Samstag greift der Spitzenreiter nach der WM-Krone.

Der Ducati-Werkfahrer hat 431 Punkte auf dem Konto, zwei Stationen stehen noch aus, nur sein Landsmann Jorge Martín (371) und der Italiener Marco Bezzecchi (357/beide Aprilia) können ihm rechnerisch noch gefährlich werden.

So wird Márquez am MotoGP-Weltmeister

Vor dem Finale in Valencia (27. bis 29. November) muss Márquez (33) mindestens 37 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger haben. Gewinnt allerdings Bezzecchi den Großen Preis von Portugal und liegt danach exakt 37 Punkte hinter Márquez, ist das Rennen weiter offen. Dann hätten beide die gleiche Zahl an GP-Siegen (7) und der Italiener könnte mit einem Doppelerfolg in Valencia, also der perfekten Punktausbeute (37), noch am Spitzenreiter vorbeiziehen – sollte dieser dort leer ausgehen.

Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Gewinnt Márquez am Samstag (16.00 Uhr MEZ) den Sprint, ist er zum achten Mal MotoGP- und zum insgesamt zehnten Mal Motorrad-Weltmeister. Und auch, wenn er beim Matchball im Kurzrennen zwei Punkte mehr holt als Martín. Gelingt das nicht, gibt es am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/jeweils Sky und DF1) im Falle eines Starts die nächste Chance.