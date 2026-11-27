Der alte und neue MotoGP-Weltmeister Marc Márquez macht nach diesem Rennwochenende in Valencia überraschend Schluss.

Marc Márquez saß in der Box, atmete tief durch und hielt ein Pappschild hoch. „Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP“, stand darauf: Der alte und neue Weltmeister beendet an diesem Wochenende überraschend seine Karriere. Fünf Tage nach dem Titelgewinn im portugiesischen Portimao gab der Spanier vor dem Saisonfinale in Valencia die Entscheidung bekannt, auf der Tribüne schauten die Fans ungläubig.

Márquez hatte am vergangenen Wochenende seinen achten MotoGP-Titel gewonnen, es war der insgesamt zehnte in der Motorrad-WM. Nur Giacomo Agostini (Italien/15 Titel) und Ángel Nieto (Spanien/13) waren erfolgreicher. Damit verliert die Königsklasse den dominierenden Piloten der vergangenen Jahre. 2010 hatte Márquez bei den 125ern, 2012 in der Moto2 triumphiert, seither fährt der Überflieger aus Cervera in der MotoGP.

MotoGP-Superstar Márquez: „Wir haben Geschichte geschrieben“

„Wir sprechen später, aber zuerst: Danke an alle, die Teil dieser Reise waren. Ich hoffe, ihr habt es so genossen wie ich. Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP. Wir haben Geschichte geschrieben“, stand auf mehreren Pappschildern, die Márquez in die Kamera hielt.

„Es ist offiziell. Marc Márquez hat beschlossen, sich aus der MotoGP zurückzuziehen, und der Große Preis von Valencia 2026 wird sein letztes Rennen als professioneller Rennfahrer sein“, teilte das Ducati-Werksteam mit. Im Sommer hatte der 33-Jährige seinen Vertrag noch bis zum Ende der Saison 2028 verlängert.