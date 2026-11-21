Dem Spanier stürzt im Sprint von Portimao in der vorletzten Runde und geht leer aus.

MotoGP-Dominator Marc Márquez hat die große Chance auf den erneuten Gewinn des Weltmeistertitels in Portugal mit der Krone vor Augen weggeworfen. Im Sprint von Portimao stürzte der Spanier in der vorletzten Runde bei leichtem Regen und ging leer aus, sein dritter Platz hätte für die WM-Entscheidung gereicht.

Ducati-Pilot Márquez hat weiter 431 Punkte auf dem Konto, sein Landsmann Jorge Martín (376) und der italienische Sprintsieger Marco Bezzecchi (369/beide Aprilia) sind rechnerisch noch im Rennen. Martín wurde am Samstag Fünfter.

Damit bekommt Márquez beim Grand Prix von Portimao am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky und DF1) die nächste Gelegenheit, alles klar zu machen. Der 33-Jährige muss vor dem Saisonfinale in Valencia (27. bis 29. November) mindestens 37 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger haben.

Márquez kämpft um seinen achten Titel in der Königsklasse und den zehnten insgesamt. Damit würde er die Legende Valentino Rossi hinter sich lassen, der Italiener Rossi hatte sich in seiner glanzvollen Karriere neunmal die Weltmeisterkrone aufgesetzt.