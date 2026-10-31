Haas tauscht Esteban Ocon aus. Die Gründe für den kurzfristigen Wechsel sind unklar. Der US-Rennstall verzichtet auf eine Erklärung.

Für Formel-1-Pilot Esteban Ocon ist das Rennwochenende in Mexiko überraschend vorzeitig beendet. Wie sein Rennstall Haas mitteilte, wird der Franzose im Rennen am Sonntag sowie im dritten freien Training und dem Qualifying am Samstag durch Reservefahrer Ryo Hirakawa ersetzt.

Die Gründe sind unklar. „Weitere Stellungnahmen werden zu diesem Zeitpunkt nicht abgegeben“, hieß es im Statement von Haas.

Ocons Zeit bei Haas neigt sich dem Ende entgegen

Um einen krankheitsbedingten Ausfall soll es sich laut Medienberichten nicht handeln. Die Zusammenarbeit von Haas und Ocon endet in diesem Winter nach zwei Jahren. Das Cockpit des 30-Jährigen übernimmt der Ferrari-Junior Rafael Camara. Ocon wiederum wird nach seiner ersten Saison 2016 in der kommenden Saison wohl erstmals ohne festes Cockpit dastehen.

In Mexiko-Stadt kommt nun Hirakawa im Alter von 32 Jahren zu seinem Renndebüt in der Formel 1. Erfahrung sammelte der Japaner vor allem auf der Langstrecke. Dort wurde er dreimal Weltmeister.