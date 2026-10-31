Lewis Hamilton würde gerne einmal in Afrika fahren, muss dafür aber noch einige Jahre durchhalten. Der Rekordweltmeister sieht darin kein Problem - schließlich sei er eine absolute Ausnahme.

Wenn Lewis Hamilton Lust hat, dann wird er auch 2030 noch in der Formel 1 unterwegs sein – so zumindest sieht es Lewis Hamilton, für Zweifel hat der 41-Jährige kein Verständnis. In mehr als 70 Jahren Formel 1 habe es „nie jemanden wie mich gegeben“, sagte Hamilton im Vorfeld des Großen Preises von Mexiko (Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER): „Ich habe das Gefühl, dass ich anders gebaut bin.“

Formel 1: Lewis Hamilton plant Rennen mit 45 Jahren

Die Frage nach Hamiltons Langlebigkeit in der Formel 1 stellt sich seit der vergangenen Woche verstärkt: Der Rekordweltmeister hatte seine Absicht bekundet, mindestens einmal beim neuen Grand Prix in Afrika zu starten, in Ruanda wird allerdings frühestens 2030 gefahren. Hamilton wird dann 45 Jahre alt sein.

In Mexiko unterstrich der Ferrari-Pilot auf Nachfrage nun, dass er es durchaus ernst meine. „Natürlich wird es mit zunehmendem Alter Herausforderungen geben, die ich nicht absehen kann“, sagte er: „Aber solange du bereit bist, alles zu opfern – und das bin ich im Moment – so lange bist du voll dabei. Und das werde ich auf absehbare Zeit auch bleiben.“

Im Laufe der vergangenen Jahre seien ihm ohnehin schon viele Vorurteile mit Blick auf das Alter begegnet, „zum Beispiel, dass die Reaktionszeit schwächer wird. Habt ihr meine Reaktionen im vergangenen Rennen gesehen? Die waren schneller als die von einigen der Jüngsten hier.“

Er habe in dieser Hinsicht viele Menschen schon häufig eines besseren belehrt, „ich werde weiterhin versuchen, genau das zu tun.“