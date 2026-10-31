Der WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat dennoch eine gute Ausgangslage für seine Titelkrönung. Lewis Hamilton feiert seine erste Ferrari-Pole.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Großen Preis von Mexiko einen überraschenden Coup gelandet und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli den Weg zur vorzeitigen Krönung zumindest ein wenig erschwert. Der Ferrari-Pilot setzte im Qualifying am Samstag überraschend die Bestzeit und bescherte Ferrari damit die erste Pole Position in dieser Saison. Hamilton selbst steht nach mehr als drei Jahren und erstmals für den italienischen Traditionsrennstall wieder auf der ersten Startposition.

Hamilton holt Pole, Antonelli Vierter

„Das fühlt sich fantastisch an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte Hamilton im Anschluss. Letztmals war er sich im Juli 2023 am Samstag ganz vorn, es ist seine 105. Pole Position. Hinter dem Briten startet Mercedes-Pilot George Russell. Beide Fahrer sind die einzig verbliebenen „Konkurrenten“ für Antonelli. Der Italiener konnte nicht mit der Spitze mithalten und geht als Vierter ins Rennen. Seine Position ist mehr als komfortabel: Im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) in Mexiko-Stadt reicht ihm in jedem Fall der neunte Platz zur vorzeitigen Krönung.

Der Emmericher Nico Hülkenberg startet von Position elf ins Rennen. Der Japaner Ryo Hirakawa, der kurzfristig aus öffentlich ungenannten Gründen das Haas-Cockpit von Esteban Ocon übernommen hatte, belegte Rang 19.

Antonelli vor historischem WM-Triumph

„Das Thema WM spielt bei uns in den Gesprächen keine Rolle“, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Hinblick auf den quasi feststehenden Titel von Antonelli bei Sky: Er habe das „Mindset, dass er den Druck erst gar nicht hochkommen lässt und sich auf die kurzfristige Arbeit.“

Dass Antonelli schon im fünftletzten Saisonrennen den WM-Titel perfekt macht, ist indes kaum noch zu verhindern – und er selbst muss dafür gar nicht mehr viel tun: Wenn weder Hamilton noch Russell gewinnt, dann gehört der Titel ihm. Holt Antonelli selbst mindestens zwei Punkte, dann ist ohnehin alles klar. Der 20-Jährige wäre der mit Abstand jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel war bei seinem ersten Triumph im Jahr 2010 bereits 23.