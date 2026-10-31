Das Duo kassiert nach dem Vorfall im Training am Freitag Startplatzstrafen.

Max Verstappen hat nach einer Kollision mit Liam Lawson im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko deutliche Kritik an seinem Red-Bull-Nachwuchskollegen geübt. Beide Formel-1-Piloten erhielten nach dem Zwischenfall jeweils eine Strafversetzung um einen Startplatz für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky).

Verstappen rügt Lawson nach Crash

Der Niederländer machte den Neuseeländer vom Schwesterteam Racing Bulls für die Berührung verantwortlich, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. „Es war kein Pech“, sagte Verstappen. „Es war kein sehr kluges Verhalten von ihm bei dem, was er dort versucht hat. Aber das wird mein Wochenende nicht verändern.“ Später legte der viermalige Weltmeister nach: „Es ist einfach kein sehr kluges Verhalten, wenn du um deinen Platz kämpfst.“

Damit spielte Verstappen auf Lawsons unklare Zukunft an. Die Stewards bewerteten das Verhalten der beiden als „inakzeptabel“.

Tagesbestzeit in einer ereignisreichen Session fuhr Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor Weltmeister Lando Norris im McLaren. Verstappen belegte Rang fünf, Lawson wurde Neunter. Währenddessen steht Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (Vierter) vor dem vorzeitigen Titelgewinn, wenn er das Rennen am Sonntag in den Top neun beendet.