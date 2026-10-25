Formel 1: Großer Preis der USA im TV, Livestream & Ticker – Antonelli heute Weltmeister?

Die Formel 1 macht in Austin Halt. Mercedes-Star Kimi Antonelli könnte sich beim Großen Preis der USA zum Weltmeister krönen. Die Konkurrenz muss allerdings mitspielen.

Beim Großen Preis der USA kann sich Kimi Antonelli am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönen.

Der Start auf dem Circuit of The Americas erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit, gefahren werden 56 Runden. Mit 20 Jahren würde der Mercedes-Pilot den bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel (23 Jahre, 2010) in Austin deutlich unterbieten.

Formel 1: So können Sie den Großen Preis der USA live verfolgen

Sechs Rennen vor Saisonende führt Antonelli die WM mit 340 Punkten an, 102 vor Teamkollege George Russell (238). Dahinter folgen Lewis Hamilton (229), Max Verstappen (221), Charles Leclerc (215) und Titelverteidiger Lando Norris (201).

So wird Antonelli in Austin Formel-1-Weltmeister

Nach Austin bleiben maximal 125 Punkte zu vergeben, Antonelli muss daher mit mindestens 125 Zählern Vorsprung aus Texas abreisen. Dafür sind drei Bedingungen nötig: Er muss gewinnen, Russell darf höchstens Neunter und Hamilton höchstens Fünfter werden. Außerdem darf Verstappen nicht besser als Zweiter sein.

Selbst bei Punktgleichstand mit Russell am Saisonende hätte Antonelli dann die Nase vorn, weil er mehr Siege hat. Klappt es nicht, könnte die Entscheidung frühestens beim nächsten Rennen in Mexiko fallen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte, Antonelli müsse einfach weiter Punkte sammeln, notfalls in Mexiko und Brasilien.

Formel 1: Die Startaufstellung für das USA-Rennen

Im Qualifying sicherte sich Antonelli mit 1:34,035 Minuten etwas überraschend die Pole Position. Verstappen (+0,179 Sekunden) und sein Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar sortierten sich dahinter ein. Die im Training schnellen Ferraris von Leclerc und Hamilton starten von den Plätzen vier und fünf, Russell steht auf Rang sechs.

Dahinter folgen die McLaren von Oscar Piastri und Norris. Arvid Lindblad (Racing Bulls) wird nach einer Antriebsstrangstrafe fünf Plätze zurückversetzt, Liam Lawson rückt auf. Verstappen reist mit zwei Siegen in Serie nach Texas, Antonelli hat in dieser Saison bereits acht Rennen gewonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.