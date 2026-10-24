Formel 1: Qualifying in Austin heute LIVE im TV, Livestream & Ticker

Beim Grand Prix der USA geht es am Samstag ins Qualifying. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Rennen um die Pole Position in Austin live im TV und Stream verfolgen können.

Die Königsklasse des Rennsports ist zurück in den USA. Am Samstag findet in der Formel 1 das Qualifying für das Rennen am Sonntag statt. Auf dem „Circuit of the Americas“ von Austin kämpfen die Fahrer ab 23 Uhr (16 Uhr Ortszeit) um die Pole Position. SPORT1 begleitet das Qualifying im LIVETICKER.

Nach dem Sprintwochenende in Singapur kehrt die Rennserie in Texas zum klassischen Format zurück. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli schielt dabei auf eine möglichst gute Startposition – er könnte am Sonntag jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte werden. Im Vorjahr sicherte sich Max Verstappen vor Lando Norris und Charles Leclerc die Pole Position.

In Austin steht das Qualifying an In Austin steht das Qualifying an © IMAGO/Action Plus

So können Sie das F1-Qualifying in Austin heute live verfolgen:

TV: RTL, Sky

RTL, Sky Stream: WOW

WOW Ticker: SPORT1

Die freien Trainings im Vorfeld des Qualifyings lieferten schon einiges an Gesprächsstoff: So kritisierte Red-Bull-Pilot Verstappen etwa die Qualität der Strecke massiv, der holprige Kurs in Austin sei „inakzeptabel“.

Verstappens Teamkollege Isack Hadjar teilte wiederum gegen das eigene Auto aus. Der Bolide sei „unfahrbar“ gewesen, schimpfte der Franzose.

Zur Erinnerung: Gleich mehrere Piloten bekommen an diesem Wochenende eine Gridstrafe. Arvid Lindblad (Racing Bulls) hat seinen sechsten Motor in diesem Jahr bekommen und rückt daher am Sonntag in der Startaufstellung fünf Plätze nach hinten.

Franco Colapinto (Alpine) und Gabriel Bortoleto (Audi) müssen aufgrund neuer Kontrollelektronik noch weiter zurück: Colapinto muss von zehn Plätzen weiter hinten, Bortoleto sogar von zwanzig Plätzen weiter hinten starten.