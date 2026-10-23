Der viermalige Weltmeister kritisiert den Untergrund in Texas, er macht sich Sorgen um seine Wirbelsäule.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat vor der möglichen Titelentscheidung in Austin/Texas die holprige Rennstrecke scharf kritisiert. Der „Circuit of the Americas“, auf dem am Wochenende der Große Preis der USA stattfindet, sei „inakzeptabel“, sagte der Niederländer vor dem 18. WM-Lauf: „Ich liebe diese Rennstrecke, ich liebe diese Stadt. Es ist eine der schönsten Strecken und einer der besten Orte, an die man kommen kann. Aber die Unebenheiten, die es hier gibt, sind inakzeptabel.“

Verstappen: Strecke braucht neues Fundament

Ausbesserungen, die es in der Vergangenheit gegeben habe, seien für den Red-Bull-Piloten „nur ein Pflaster auf ein viel größeres Problem – nämlich das, was unter der Strecke liegt. Dieser Bereich muss vorrangig verstärkt werden“, forderte er. Die Rennstrecke befindet sich auf eher lockerem Boden, der je nach Wetterverhältnissen dazu neigt, sich zu verschieben. „Wirklich schlimm“ sei das laut Verstappen.

„Natürlich kann man den Boden als Ausrede für das Problem heranziehen, aber man hätte sich schon früher darum kümmern und dafür sorgen müssen, dass das Fundament besser verstärkt wird.“ Schon beim 6-Stunden-Rennen von Austin Anfang September habe er gesehen, dass die Strecke holprig sei.

„Ich freue mich also wirklich nicht darauf, dort zu fahren – schon allein wegen meiner Wirbelsäule. Ich habe darüber gescherzt, bevor ich herkam, aber das ist eigentlich kein Scherz. Das wird schon seit Jahren angesprochen, und jetzt gerät es langsam außer Kontrolle“, sagte Verstappen. Auf der US-Strecke könnte sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (20) zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönen, er benötigt neben dem eigenen Sieg aber schlechte Ergebnisse der Konkurrenz.