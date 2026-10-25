Max Verstappen legt im Streit um die extremen Bodenwellen in Austin nach und fordert eine grundlegende Sanierung.

Max Verstappen verschärft seine Kritik an den extremen Bodenwellen auf dem Circuit of the Americas. Nach dem Qualifying reagierte der Red-Bull-Pilot auf die Aussagen von Rennstrecken-Chef Bobby Epstein, der die Strecke abgesehen von einer Senke in Kurve eins in gutem Zustand sieht.

Verstappen widersprach entschieden: „Ich lade ihn ein, mein Auto zu fahren. Ich glaube, er müsste nach fünf Runden aussteigen und könnte nicht mehr laufen.“

Max Verstappen spricht über die Strecke in Austin Max Verstappen spricht über die Strecke in Austin © IMAGO/PsnewZ

Gleich mehrere Stellen bereiten dem viermaligen Weltmeister Sorgen. „Kurve eins und 19 sind wirklich schlimm, aber auch der ganze schnelle Abschnitt zwischen Kurve vier und fünf – dort gibt es so große Bodenwellen“, sagte Verstappen.

Formel-1-Fahrer greifen zu Schmerzmitteln

Gerade in den schnellen Esses schlagen die Autos auf dem Asphalt auf, mehrere Fahrer gerieten in den Trainings bereits an die Grenze der Kontrolle.

Die Unebenheiten belasten nicht nur die Technik und die Physis der Piloten. Verstappen nimmt in Austin nach eigenen Angaben täglich Schmerzmittel, Lando Norris greift vor jeder Session zu Kopfschmerztabletten. Im Fahrerbriefing am Freitagabend war die Buckelpiste eines der dominierenden Themen, anschließend suchte Verstappen nochmals das Gespräch mit Vertretern der FIA und der Strecke.

Die Verantwortlichen von COTA (Circuit of The Americas) hatte den Kurs vor zwei Jahren vollständig neu asphaltiert. Vor dem aktuellen Grand Prix wurden zudem der Bereich zwischen den Kurven neun und elf erneuert sowie besonders harte Unebenheiten zwischen Kurve zwölf und 19 bearbeitet. Doch die auf quell- und schrumpffähigem Lehmboden gebaute Anlage kämpft weiter mit Bewegungen im Untergrund.

DEINE MEINUNG

Für Verstappen reichen punktuelle Reparaturen deshalb nicht. „Man kann wieder eine neue Asphaltschicht auftragen, aber ein oder zwei Jahre später hat man dasselbe Problem. Man muss tiefer gehen“, forderte er. Seine klare Ansage an FIA und Formel 1: Der Untergrund müsse komplett erneuert und mit einem tragfähigen Fundament versehen werden – alles andere sei nur ein Pflaster auf dem Problem.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.