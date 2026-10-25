Kimi Antonelli zeigt in Austin eine reife Vorstellung. Die erträumte WM-Party aber ist verschoben.

Die WM-Entscheidung ist vertagt – doch Kimi Antonelli dem historischen Titelgewinn in der Formel 1 näher denn je. Der Italiener hat den Großen Preis der USA gewonnen und seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter ausgebaut.

Antonelli siegt, Titelkampf offen

Die in Austin/Texas mögliche vorzeitige Krönung zum jüngsten Champion in der Geschichte der Königsklasse blieb aus. Lewis Hamilton im Ferrari als Vierter und Mercedes-Teamkollege George Russell als Achter sammelten die nötigen Punkte, um zumindest theoretisch noch in den Titelkampf einzugreifen.

Antonellis neunten Saisonsieg verhinderten sie nicht. Der 20-Jährige gewann von der Pole und verwies Charles Leclerc im Ferrari und Red-Bull-Star Max Verstappen auf die Plätze. Das Hinterbänkler-Team Cadillac verpasste beim Heimspiel mit seinen Piloten Sergio Perez und Valtteri Bottas wie erwartet die ersten Zähler der Saison, Bottas schied spät mit einem Defekt aus.

WM-Matchball für Antonelli

Antonellis WM-Party ist aber nur noch Formsache: Fünf Rennen vor dem Saisonende hat er 365 Punkte auf dem Konto und 123 Zähler Vorsprung auf Russell, Hamilton als Dritter liegt 124 Punkte zurück. 125 Punkte sind noch zu vergeben. Schon am kommenden Sonntag in Mexiko-Stadt dürfte das Titelrennen entschieden werden.

Die Basis für ein erfolgreiches Rennen hatte Antonelli mit einer unerwarteten Pole-Runde im Qualifying gelegt. Auf den Punkt genau hatte der Youngster die anhaltenden Probleme mit überhitzenden Reifen in den Griff bekommen und sich so die ideale Ausgangslage für den WM-Matchball verschafft. „Ich habe gut geschlafen, es ist nur ein weiteres Rennen, auch wenn der Kontext ein wenig anders ist“, sagte Antonelli vor dem Start bei Sky und gab zu, doch ein wenig nervös zu sein: „Es würde mir viel bedeuten, das Wochenende gut abzuschließen.“

Traumstart: Antonelli diktiert Rennen

Die erste Aufgabe, die Führung am Ende der steilen Start- und Zielgeraden zu verteidigen, gelang Antonelli mit Bravour. Antonelli erwischte einen Traumstart und ließ Verstappen auf dem zweiten Startplatz keine Chance für einen Angriff. In den ersten Runden hielt der Youngster den viermaligen Weltmeister problemlos auf Abstand. Einen Vorteil im Fernduell mit Russell erhielt Antonelli durch eine Fünf-Sekunden-Strafe für den Briten. Russell hatte in der ersten Runde im Duell mit Oscar Piastri (McLaren) die Strecke verlassen und dadurch einen unerlaubten Vorteil erlangt.

Antonelli war mit Medium-Reifen gestartet, Mercedes reagierte auf die frühen Boxenstopps der Rivalen nicht und setzte anders als die Konkurrenz auf eine Ein-Stopp-Strategie – es sollte die klügere Wahl sein. Verstappen machte auf frischen Softs Druck, vorn hielt Antonelli die Rundenzeiten konstant.

DEINE MEINUNG

In der 25. Runde wechselte Antonelli auf die harte Mischung und nahm Kurs auf den Sieg. Verstappen schimpfte derweil über Probleme an seinem „unfahrbaren“ Boliden. Antonelli hatte nach Verstappens zweitem Stopp die Aufgabe, seine Reifen zu managen und an der Spitze die Verfolger auf Abstand zu halten. Das gelang dem designierten Champion mühelos.