Der Titelverteidiger muss sich mindestens noch bis zum Rennwochenende in Portimao/Portugal (20. bis 22. November) gedulden.

Für MotoGP-Star Marc Márquez hat sich die Hoffnung auf einen vorzeitigen WM-Triumph in Katar nicht erfüllt. Der Titelverteidiger wurde beim drittletzten Grand Prix der Saison Zweiter und muss damit auf seine insgesamt zehnte Weltmeisterkrone warten. Vor dem nächsten Lauf in Portimao/Portugal (20. bis 22. November) hält der spanische Ducati-Pilot aber alle Karten in der Hand.

Márquez führt mit jetzt 431 Punkten weiter klar vor dem angeschlagenen Jorge Martín (Spanien/371), der am Sonntag starker Siebter wurde. Dritter im Klassement ist Marco Bezzecchi (357/beide Aprilia), der Italiener gewann das 20. Saisonrennen überlegen vor Márquez und Raúl Fernández (Spanien/Aprilia).

Für den Gewinn seines achten WM-Titels in der Königsklasse MotoGP hätte Márquez beim Rennen auf dem Lusail International Circuit siegen und Martín, der sich vor zwei Wochen einen Handgelenkbruch zugezogen hatte, leer ausgehen müssen. Durch den Ausgang haben die Verfolger Martín und Bezzecchi rechnerisch noch Chancen. Maximal 74 Punkte sind in der WM noch zu holen.