Nach Luke Littler erwischt es auch Luke Humphries: Der englische Underdog Tom Sykes schickt seinen Landsmann in Wolverhampton nach Hause.

Sensation beim Grand Slam of Darts! Einen Tag nach dem Aus von Weltmeister Luke Littler gegen Jermaine Wattimena ist Ex-Champion Luke Humphries eine noch dickere Überraschung widerfahren.

Tom Sykes, die Nummer 81 der PDC Order of Merit, hat seinen Landsmann bei dem Major-Turnier in Wolverhampton (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) völlig unerwartet nach Hause geschickt. In einem hochklassigen und packenden Duell gewann Sykes im Decider mit 10:9 und zog damit erstmals ins Viertelfinale eines großen Turniers ein.

Luke Humphries ist beim Grand Slam of Darts völlig überraschend ausgeschieden Luke Humphries ist beim Grand Slam of Darts völlig überraschend ausgeschieden © IMAGO/Every Second Media

Grand Slam of Darts: Sykes schockt Humphries

Sykes, der sich in diesem Jahr über die Q-School eine Tourkarte erspielt hatte, legte im bis dato größten Match seiner Karriere los wie die Feuerwehr, nahm Humphries zwei Anwürfe ab und ging 4:0 in Führung.

Bemerkenswert: Der „Castleford Tiger“ ließ sich nicht davon beirren, dass Humphries zu seinem Spiel fand, die Partie zwischenzeitlich drehte und 6:5 in Führung ging. Die nächsten drei Legs gegen die Nummer 2 der Welt gingen wieder an Sykes.

Tom Sykes überraschte in Wolverhampton Luke Humphries Tom Sykes überraschte in Wolverhampton Luke Humphries © IMAGO/Action Plus

Humphries wehrte sich mit Zähnen und Klauen gegen sein Aus, glich nach einem 7:9-Rückstand nochmal aus und zwang Sykes in den Decider. Dort behielt Sykes die Nerven und nutzte aus, dass Humphries am Ende die Chance auf ein 128er-Highfinish mit dem letzten Wurf vergab. Nach Humphries‘ verpatztem Matchdart machte Sykes den Sack zu.

DEINE MEINUNG

Humphries half am Ende nicht, dass er den stärkeren Drei-Dart-Average als sein Gegenüber hatte (102,02 zu 99,32 Punkte) und auch bei den Checkouts nicht viel schlechter war (37,5 zu 43,48 Prozent). Gegen den Rausch, in den Sykes sich spielte, konnte an diesem Abend aber auch der Ausnahmekönner nichts ausrichten.

Auch Clemens und Schindler draußen

Sykes trifft in der Runde der letzten Acht nun auf Michael van Gerwen, der James Wade im letzten Achtelfinale mit 10:8 bezwang.

Durch die Niederlagen der Topfavoriten Littler und Humphries ist das Turnier nun völlig offen. Die vor Humphries ebenfalls ausgeschiedenen Gabriel Clemens und Martin Schindler können es allerdings nicht mehr nutzen. Als letzter deutscher Teilnehmer ist noch Niko Springer im Rennen, der in seinem Viertelfinale am Freitag auf Gerwyn Price trifft.