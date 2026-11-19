Gabriel Clemens scheidet beim Grand Slam of Darts im Achtelfinale aus. Der Deutsche verkauft sich teuer und stellt sogar einen deutschen Rekord auf.

Gabriel Clemens ist beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) nach einer starken Vorstellung – samt deutschem Rekord – im Achtelfinale mit 7:10 in Legs an Nathan Aspinall gescheitert.

Besonders beeindruckend agierte Clemens am Donnerstag auf der Triple-20. So knallte er insgesamt zehn 180er-Aufnahmen ins Board – ein neuer deutscher Rekord beim Grand Slam of Darts! Den hatte vergangenes Jahr Lukas Wenig mit sieben Maxima aufgestellt.

Gabriel Clemens ist beim Grand Slam of Darts an Nathan Aspinall gescheitert Gabriel Clemens ist beim Grand Slam of Darts an Nathan Aspinall gescheitert © IMAGO/Action Plus

Dazu kamen bei Clemens neun 140er-Aufnahmen. Für den Sieg reichte es leider trotzdem nicht, da er in entscheidenden Situationen immer wieder an den Doppelfeldern vorbeiwarf.

Darts: Aspinall staunt über Clemens

Aspinall staunte teilweise nicht schlecht und guckte nach der siebten 180 von Clemens ungläubig ins Publikum. Er selbst kam auf sieben Maxima.

Für ein echtes Highlight sorgte Aspinall im 15. Leg. Er checkte 170 Punkte (das größtmögliche Finish im Darts), jubelte ekstatisch und brachte die Halle in Wolverhampton damit zum Beben. „Chapeau! Und das in dieser Situation“, war SPORT1-Experte Max Hopp angetan.

„The German Giant“ kam letztlich auf 96,55 Punkte im Average und traf 31,82 Prozent seiner Würfe die Doppel. Bei „The Asp“ standen ein Average 100,72 Punkten und eine Doppelquote von 55,56 Prozent.

Auch Schindler raus – Springer noch dabei

In der Gruppenphase hatte Clemens sein Auftaktmatch gegen den Engländer Ross Smith knapp mit 4:5 verloren. Dank eines 5:3 gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez erreichte Clemens als Gruppensieger aber doch noch die K.o.-Phase. Nun das bittere Aus gegen Aspinall.

Nach Clemens muss auch Martin Schindler die Heimreise antreten. Deutschlands Nummer eins unterlag Gian van Veen mit 7:10. Als letzter verbliebener Deutscher trifft Niko Springer am Freitag im Viertelfinale auf Gerwyn Price.