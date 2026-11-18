Niko Springer gelingt der nächste Coup beim Grand Slam of Darts. Das Achtelfinal-Duell mit Rob Cross entwickelt sich zu einem echten Krimi.

Was für ein Krimi um Niko Springer! Der deutsche Darts-Profi gewann das Achtelfinale des Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) gegen Rob Cross denkbar knapp mit 10:8 in Legs. Für Springer ist es das erste Viertelfinale bei einem Major-Turnier in seiner Karriere.

In einer lange umkämpften Partie setzte sich Springer zunächst beim Stand von 5:5 ab und konnte durch zwei Breaks bis auf 9:5 davonziehen. Doch Cross ließ nicht locker und schnappte sich die nächsten drei Legs. Beim Stand von 9:8 blieb der „Meenzer Bub“ cool und sicherte sich mit einem 111er-Highfinish und seinem zweiten Matchdart den Sieg.

Niko Springer schaffte den Einzug ins Viertelfinale Niko Springer schaffte den Einzug ins Viertelfinale © PDC Darts

„Fetten Glückwunsch an den Meenzer Bub. Was für ein Auftakt in die Abendsession“, bilanzierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. „Ein irres Match“, pflichtete ihm Experte Max Hopp bei.

Bis zum 3:3 hatten beide Spieler jeweils ihren Anwurf durchbringen können, ehe Springer das erste Break gelungen war. Doch Cross konterte direkt mit einem 11-Darter und brachte das Spiel so wieder in die Reihe. Bis zur zweiten Pause blieb es weiterhin ausgeglichen, ehe Springer den Turbo einlegte und auf 9:5 davonzog. Das Comeback von Cross kam zu spät, mit dem zweiten Matchdart machte Springer den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

DEINE MEINUNG

Starke Doppelquote bei Springer

Der 26-Jährige spielte am Ende 88,59 Punkte im Drei-Dart-Average und verwandelte 47,62 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Cross spielte zwar mit 96,05 Punkten einen deutlich besseren Schnitt, doch seine Doppelquote von 29,63 Prozent war deutlich schwächer.

Im Viertelfinale trifft Springer nun auf Gerwyn Price. Der Waliser setzte sich im zweiten Spiel des Abends mit 10:7 gegen Ryan Searle aus England durch. Am Donnerstag haben dann noch Martin Schindler und Gabriel Clemens die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen.

Dank seines Laufs beim Grand Slam erreicht der Mainzer einen weiteren Meilenstein: Erstmals in seiner Karriere wird er nach dem Turnier unter den Top 32 der Welt stehen.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse vom Mittwochabend im Überblick