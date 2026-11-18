Littler-Wahnsinn! "Der hat sie doch nicht alle"

Titelverteidiger Luke Littler scheitert beim Grand Slam of Darts schon im Achtelfinale. Der Engländer unterliegt dem Niederländer Jermaine Wattimena.

Große Überraschung beim Grand Slam of Darts! Titelverteidiger Luke Littler ist nach einer Niederlage gegen Jermaine Wattimena im Achtelfinale ausgeschieden.

Der zweimalige Weltmeister unterlag dem Niederländer mit 8:10 in Legs, obwohl Littler einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten (101,38) spielte. Wattimena (101,70) warf zehnmal 180 Punkte und blieb auch bei den 140er-Aufnahmen (12:11 für Littler) auf einem Niveau mit seinem Gegner. Littler gelang nur sechsmal die 180.

Luke Littler schied beim Grand Slam im Achtelfinale aus Luke Littler schied beim Grand Slam im Achtelfinale aus © IMAGO/Every Second Media

Springer und Price im Viertelfinale

Im Viertelfinale 2024 waren beide Spieler ebenfalls aufeinandergetroffen. Damals hatte Littler seinen Gegner mit 16:2 deklassiert. Die beiden vergangenen Ausgaben hatte der Engländer gewonnen.

„The Nuke“ scheiterte damit bereits beim dritten Major-Turnier vorzeitig. Beim World Grand Prix erwischte ihn das Aus in Runde eins, bei den European Championships verabschiedete er sich im Viertelfinale.

1:06 SPORT1 "Das ist Spektakel pur!" Price mit Checkout-Show

Nun hat Littler bis zur WM Zeit, sich wieder in Topform zu bringen. Für die Generalprobe, die Players Championship Finals (27.-29. November), ist er nicht qualifiziert.

Zuvor hatten Niko Springer und Gerwyn Price das Viertelfinal-Ticket gebucht. Beide treffen dort am Freitag aufeinander. Wattimena trifft im Viertelfinale auf Landsmann Kevin Doets, der Cameron Menzies mit 10:5 geschlagen hatte.