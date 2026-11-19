Die Wrestling-Welt trauert um "Cowboy" Bill Watts, der als Mastermind der Liga Mid-South viele Stars und ein damals revolutionäres TV-Konzept formte. Ein folgenschweres Skandal-Interview beschädigte später seinen Ruf.

Die Wrestling-Welt trauert um einen der wichtigsten Protagonisten einer vergangenen Ära, der zahlreiche legendäre Karrieren angeschoben hat.

Das Vermächtnis von WWE-Hall-of-Fame-Mitglied „Cowboy“ Bill Watts, der am Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben ist, hat in allen großen US-Ligen damals und heute Spuren hinterlassen – ist allerdings auch nicht ungetrübt von dunklen Flecken.

Bill Watts: Vom Football-Talent zur Wrestling-Legende

Watts, geboren am 5. Mai 1939 in Oklahoma City, war einst ein talentierter Footballer, der am College für die in seinem Heimatstaat sehr populären Oklahoma Sooners als Guard spielte.

Das 1,91 Meter große Schwergewicht war auch kurz bei den Houston Oilers unter Vertrag, dem Vorgängerteam der Tennessee Titans in der NFL. Die Oilers waren damals noch Teil der AFL, bevor diese in der NFL aufging.

In der damaligen Zeit verdienten sich nicht wenige Footballer in der spielfreien Zeit als Wrestler ein Zubrot. Einer von ihnen, das spätere WCW-Hall-of-Fame-Mitglied Wahoo McDaniel, vermittelte auch seinen früheren Sooners-Teamkollegen Watts in die Branche – in der Watts seine eigentliche Berufung finden sollte.

Just learned of the passing of “Cowboy” Bill Watts. Bill performed across the United States and Japan, but is remembered for his contributions behind the scenes in various NWA promotions and eventually WCW.

His Mid-South Wrestling featured future @wwe Hall of Famers every week,… pic.twitter.com/DIphgpOBL1 — Triple H (@TripleH) November 17, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

In der damals noch dezentral organisierten US-Szene hatte Watts prominente Rollen in zahlreichen regionalen Ligen. Auch in der damaligen WWWF machte der „Cowboy“ Station: Er bestritt mehrere Titelmatches gegen den damaligen Topstar Bruno Sammartino und hielt auch Tag-Team-Titelgold mit seinem späteren Hall-of-Fame-Kollegen Gorilla Monsoon.

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Mid-South als bleibendes Vermächtnis

Einen noch größeren und dauerhaften Einfluss übte Watts am den späten siebziger Jahren jedoch als Promoter und kreativer „Booker“ aus: Er war führender Kopf der populären Liga Mid-South in Louisiana – die von vielen Fans bis heute als eine der besten Promotions ihrer Zeit in Ehren gehalten wird. Auch AEW-Boss Tony Khan ist erklärtermaßen ein großer Bewunderer der Mid-South-Ära.

Watts gilt als Pionier der heute allgegenwärtigen Erzählstruktur im Wrestling, in der Fehden in wöchentlichen TV-Shows entwickelt und aufgeheizt werden – und dann schließlich bei Großevents gipfeln.

Bei Mid-South feierten unter der Regie von Watts viele bis heute bekannte Stars ihren Durchbruch – unter ihnen Ted DiBiase, Jim Duggan und der tragisch früh verstorbene Junkyard Dog, den Watts zu einem der populärsten Stars des Landes geformt hatte. Auch der Ultimate Warrior und Sting verdienten sich in jungen Jahren unter Watts erste Sporen.

Trotz seiner damaligen Erfolge konnte Watts nicht verhindern, dass Mid-South in den Achtzigern von der nationalen Expansion der beiden großen Ligen WWF und WCW (damals noch: Jim Crockett Promotions) zerrieben wurde.

Unrühmliches Ende bei WCW

Nachdem Mid-South seinen Betrieb einstellen musste, ging Watts‘ Karriere unter den neuen Voraussetzungen zunächst weiter – weder sein Engagement bei WCW noch das bei der WWF blieben jedoch als Ruhmesblatt in Erinnerung.

Bei WCW heuerte Watts 1992 als EVP (Executive Vice President) an – und hatte dort kein glückliches Händchen. Watts hatte schnell den Ruf weg, nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein.

Berühmt-berüchtigt etwa war seine Entscheidung, Flugmanöver vom obersten Seil im offiziellen Regelwerk zu verbieten. Die Idee dahinter war dabei eigentlich, die verbotene Aktion spezieller wirken zu lassen – funktioniert hat der Gedanke jedoch nicht: Der Highflying-Stil war damals schon zu sehr etabliert, Watts‘ Idee wirkte befremdlich und antiquiert.

Watts verlor seinen Job dann schließlich, als er sich auch jenseits des Wrestlingrings als gestrig erwies: In einem Interview mit dem Pro Wrestling Torch rechtfertigte er Rassendiskriminierung in der Geschäftswelt als unternehmerische Freiheit und offenbarte auch sonst diverse krude Ansichten.

Das Skandal-Interview schlug Wellen und führte zu Watts‘ Entmachtung bei WCW. Berichten zufolge war die afroamerikanische Baseball-Legende Hank Aaron treibende Kraft hinter der Entscheidung. Aaron war damals im Management der Atlanta Braves, die wie WCW zum Imperium von Medien- und Sportmogul Ted Turner gehörten.

WWE nahm Watts 2009 in die Hall of Fame auf

Im Jahr 1995 endete auch ein Engagement bei WWE (damals noch: WWF) nach wenigen Monaten. Die Vorstellungen von Watts und dem langjährigen Ligaboss Vince McMahon erwiesen sich als unvereinbar.

Trotz der unrühmlichen letzten Jahre im Geschäft bewahrte sich Watts den Ruf als prägende Figur der Branche. WWE nahm ihn 2009 in die Hall of Fame der Liga auf, auch andere Wrestling-Ruhmeshallen ehrten ihn.

Watts hinterlässt fünf Kinder, unter ihnen Sohn Erik, der früher ebenfalls bei WCW und WWE aktiv war.