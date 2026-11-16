„Wichtiges Signal“: Sporthilfe über höhere Athletenförderung

Die Bundesmittel für die direkte Athletenförderung steigen um 4,5 Millionen Euro. Die ursprüngliche Sporthilfe-Forderung wird aber nicht erfüllt.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat die Erhöhung der Bundesmittel für die deutschen Athletinnen und Athleten um 4,5 Millionen Euro als „ein wichtiges Signal“ gewertet. „Gerade in einer Zeit, in der die öffentlichen Haushalte unter erheblichem Druck stehen, ist die Stärkung der direkten Athletenförderung keine Selbstverständlichkeit“, sagte Sporthilfe-Vorstandssprecher Max Hartung, früherer Säbel-Europameister.

In der vergangenen Woche hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die im Regierungsentwurf vorgesehenen Gelder bestätigt. Endgültig beschlossen werden sie mit der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 am Freitag.

Mit den zusätzlichen Mitteln soll vor allem die monatliche Grundförderung für Athletinnen und Athleten im Top-Team und im Potenzial-Team der Sporthilfe steigen. Anfang November hatte Hartung die geplante Erhöhung bereits begrüßt, aber auf die ursprünglich geforderten 7,8 Millionen Euro verwiesen.

Hartung hatte dabei betont, dass sportlicher Erfolg nicht „vom Elternhaus“ abhängen dürfe. Auch Para-Ruderer Jan Helmich hatte stellvertretend für die Athletinnen und Athletinnen diese Auffassung vertreten.

„Wichtig ist, dass die Förderung mit dieser Entwicklung Schritt hält.“ Es bleibe „eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Sport“, die Strukturen in der Spitzensportförderung weiter zu stärken, hatte Aydan Özoğuz, Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, ergänzt.