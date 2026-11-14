Special Olympics Deutschland: Seifert neue Präsidentin

Die ehemalige Sport-Staatssekretärin folgt auf Christiane Krajewski. Der Verband beschloss zudem seine Strategie für die Jahre 2027 bis 2030.

Juliane Seifert ist die neue Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Die 48-Jährige, von Ende 2021 bis 2025 Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und dort für den Sport zuständig, wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung in Berlin zur Nachfolgerin von Christiane Krajewski gewählt.

„Ich freue mich sehr und danke den Delegierten für das Vertrauen“, sagte Seifert: „Special Olympics steht dafür, dass Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport kraftvoller Teil unserer Gesellschaft sind. Dass ihre Leistungen und ihre Vielfalt sichtbar werden. Ich will gemeinsam mit allen im Verband dafür arbeiten, dass noch mehr von ihnen Sport machen können.“

Krajewski, die seit 2014 an der Spitze von Special Olympics Deutschland gestanden hatte, wurde zur Ehrenpräsidentin gewählt. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer und jetzige Präsident von Special Olympics Europa/Eurasien, Sven Albrecht, ist nun Ehrenmitglied.

Die Mitgliederversammlung beschloss zudem den Strategieplan von Special Olympics in Deutschland für die Jahre 2027 bis 2030. Der Bundesverband und die Landesverbände hatten diesen zuvor in einem inklusiven Klausurprozess erarbeitet und ein gemeinsames Ziel, den so genannten „Polarstern“, festgelegt: Mehr Teilhabe im und durch Sport für Menschen mit geistiger Behinderung.

Nächstes Großereignis sind die Special Olympics World Games im Oktober 2027 in Santiago de Chile. 2023 fanden die Weltspiele in Berlin statt.