Wellenreiter Hans Odriozola sorgt für die erste deutsche WM-Medaille. Für ein Olympiaticket reicht es noch nicht.

Noch kein Olympiaticket, aber ein überzeugender vierter Platz von Hans Odriozola: Die deutschen Wellenreiter haben bei den Weltmeisterschaften in Peru auf sich aufmerksam gemacht. Der 18 Jahre alte Odriozola sorgte mit seinem Einzug in die Finalrunde sogar für die erste Medaille des Deutschen Wellenreitverbands (DWV) – die International Surfing Association (ISA) belohnt auch Rang vier mit Edelmetall.

„Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kann selbst noch gar nicht glauben, bei einer Weltmeisterschaft Vierter geworden zu sein und dafür eine ISA-Medaille zu bekommen“, sagte Odriozola: „Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich nehme viel Motivation für die nächsten Wettkämpfe mit.“

In der Teamwertung der Männer landete der DWV in Punta Rocas sogar auf Rang drei. Bei den deutschen Frauen schnitt die bereits olympiaerfahrene Camilla Kemp als 25. am besten ab.