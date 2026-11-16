Gala-Abschied im Winter? Gündogan spricht Klartext

Bei Galatasaray Istanbul muss sich Ilkay Gündogan derzeit mit einer ungewohnten Rolle zufriedengeben. Im Gespräch mit Sky Sport bezieht der Ex-Nationalspieler Stellung zu seiner Zukunft.

Ilkay Gündogan denkt trotz seiner Reservistenrolle bei Galatasaray aktuell nicht an einen vorzeitigen Abschied. Im Gespräch mit Sky Sport stellte der Mittelfeldspieler klar, dass ein Wechsel im Winter für ihn kein Thema sei. Auch über den kommenden Sommer hinaus möchte der 36-Jährige seine Karriere fortsetzen.

„Ein Wechsel im Winter ist für mich derzeit kein Thema. Ich möchte nächsten Sommer weitere Titel mit Gala feiern“, erklärte Gündogan. Sein Vertrag beim türkischen Rekordmeister läuft im Sommer 2027 aus.

Gündogan mit aktueller Rolle nicht zufrieden

Dass ihn seine begrenzte Einsatzzeit nicht zufriedenstellt, machte der 82-malige Nationalspieler ebenfalls deutlich: „Im Profifußball muss man realistisch sein: Niemand ist komplett zufrieden, wenn er wenig bis gar nicht spielt.“ Gleichzeitig freue er sich „extrem für die Mannschaft“, die aktuell einen starken Lauf habe.

Galatasaray führt die Süper Lig mit 28 Punkten an und gewann wettbewerbsübergreifend die vergangenen sechs Pflichtspiele. Gündogan will seinen Teil zum Erfolg beitragen: „Ich bin hierhergekommen, um nach meinen Jahren in Deutschland, England und Spanien meine Erfahrung einzubringen.“

Seine Einstellung sei deshalb klar: „Aber als Profi gibt es in so einer Phase nur einen Weg: Professionell bleiben und jeden Tag im Training sein Bestes geben, damit wir als Mannschaft weiterhin so erfolgreich bleiben.“

Gündogan will über 2027 hinaus spielen

Auch seine persönliche Zukunft hat der Mittelfeldspieler bereits im Blick. Ein Karriereende nach Ablauf seines Vertrags kommt für ihn erstmal nicht infrage.

„Was ich zudem schon klar sagen kann, ist, dass ich über den Sommer hinaus weiter aktiv Profifußball spielen möchte“, sagte Gündogan. Er fühle sich „derzeit absolut topfit“. Seine Hoffnung auf mehr Spielzeit hat er offenbar nicht aufgegeben: „Wenn meine Chance wieder kommt, werde ich da sein. Alles andere liegt nicht in meiner Hand.“

DEINE MEINUNG

Für den Herbst seiner Karriere war er zuletzt sogar mit einer Rückkehr zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht worden. „Natürlich kann ich mir vorstellen, zurückzukehren. In welcher Rolle auch immer. Ob das jetzt noch ein, zwei Jahre als Spieler oder vielleicht als Funktionär, Trainer“ ist, hatte Gündogan im Sommer zu den Gerüchten gesagt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.