Leroy Sané zieht bei Galatasaray erneut Kritik auf sich. Ein ehemaliger Nationalspieler nimmt den Deutschen und Rafael Leao ins Visier und moniert deren fehlende Schnelligkeit.

Leroy Sané bekommt bei Galatasaray einmal mehr Kritik ab. Der ehemalige türkische Nationalspieler Bülent Uygun bemängelte nach dem 4:3-Heimsieg gegen Amed SK das Tempo des Deutschen und äußerte sich auch kritisch zu Angreifer Rafael Leao.

„Meiner Meinung nach spielt die Mannschaft mit Leao praktisch in Unterzahl. Obwohl Sané später eingewechselt wurde, lässt er das Team genauso in Unterzahl spielen“, wird Uygun von Sporx zitiert. Beide Spieler würden nicht das nötige Tempo aufnehmen und nicht mit der Mannschaft mithalten.

Zu Sané, der am Samstag in der 69. Minute in die Partie kam, fügte der elfmalige Nationalspieler der Türkei an: „Er gibt nicht den Takt vor, er passt sich nicht an die Mannschaft an.“

Lob für Sané-Kollege Batrakov: „Ein Maestro auf dem Platz“

Für Torschütze Aleksey Batrakov fand Uygun hingegen lobende Worte: „Er ist ein Maestro auf dem Platz, ein Mittelfeldspieler, dessen Qualität und Klasse ich schätze.“

Uygun verwies auch auf zwei Szenen mit Batrakov: Zunächst wurde dessen Hereingabe von Amed-Torwart Alban Lafont ins Tor abgelenkt, ein späterer Schuss des Russen wurde vor dem Tor abgefälscht. „Trotzdem war er mit seinen Ballaktionen und Pässen bei den Umschaltangriffen wieder wie ein Maestro, der seine Mannschaft lenkt“, sagte Uygun.

Mit dem knappen Sieg am Samstag behauptete sich Galatasaray an der Tabellenspitze der Süper Lig. Der Klub von Sané hat nach elf Spielen 28 Punkte auf dem Konto – fünf mehr als Verfolger Amed SK.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.