MLS-Klubs sollen Leroy Sané beobachten und bereits Kontakt zu Galatasaray aufgenommen haben. Auch ein zweiter Medienbericht aus der Türkei berichtet von Wechselgedanken.

Leroy Sané könnte Galatasaray bereits im Januar verlassen. Wie die türkische Zeitung Takvim berichtet, interessieren sich gleich drei Klubs aus der Major League Soccer für den Offensivspieler. Die MLS-Klubs sollen sogar bereits Angebote vorbereiten.

Vertreter der Teams haben den ehemaligen Bayern-Spieler demnach auch beim Champions-League-Spiel der Istanbuler gegen den VfB Stuttgart beobachtet und Gespräche mit der Galatasaray-Führung geführt. Sané wurde beim 2:0 Erfolg von Galatasaray in der 77. Minute eingewechselt.

Auch die türkische Zeitung Aksam berichtet, dass der 30-Jährige unzufrieden mit seiner Situation ist. Hier werden Saudi-Arabien oder ein Wechsel in die USA als mögliche Optionen genannt.

Leroy Sané erlebt schwierige Zeit bei Galatasaray

Der Deutsche erlebt eine schwierige Zeit bei Galatasaray und kam zuletzt immer häufiger nur von der Bank zum Einsatz. Insgesamt steht Sané erst bei sieben Toren und neun Vorlagen in 57 Spielen.

Sané wechselte im Sommer 2025 aus München in die Türkei. Sein Vertrag bei Galatasaray läuft noch bis 2028.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.