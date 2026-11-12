Ilkay Gündogan spielt bei Galatasaray eine Nebenrolle. Nun soll Basaksehir FK den Mittelfeldspieler im Blick haben.

Ilkay Gündogan könnte innerhalb Istanbuls einen neuen Klub finden: Basaksehir FK soll sich für den Mittelfeldspieler von Galatasaray interessieren.

Übereinstimmenden türkischen Medienberichten zufolge sieht der Süper-Lig-Klub den 36-Jährigen als mögliche Verstärkung für sein Mittelfeld. Ein formelles Angebot oder fortgeschrittene Verhandlungen zwischen den Vereinen soll es aber noch nicht gegeben haben.

Bei Galatasaray muss sich Gündogan unter Trainer Okan Buruk mit einer Nebenrolle begnügen. In der laufenden Saison kam er in fünf Pflichtspielen auf insgesamt nur 74 Minuten. Vor einigen Wochen machte der ehemalige Nationalspieler seinem Ärger sogar öffentlich Luft. Anschließend ruderte er aber wieder zurück und sagte, dass er weiter um seinen Platz kämpfen und positiv bleiben wolle.

Galatasaray soll Gündogan halten wollen

Ein Wechsel zu Basaksehir würde dem Deutschen die Möglichkeit bieten, in Istanbul zu bleiben und anderswo um mehr Einsatzzeit zu kämpfen. Ein Engagement in Saudi-Arabien soll für ihn dagegen keine Priorität haben. Bei Basaksehir stehen mit Davie Selke und Berkay Özcan zwei Spieler mit Bundesliga-Erfahrung im Kader. Gündogans früherer Nationalmannschaftskollege Mesut Özil beendete dort 2023 seine Karriere.

Gündogan war im September 2025 von Manchester City zu Galatasaray gewechselt und gewann mit dem Klub dessen 26. türkische Meisterschaft. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027.

Ein Abschied im Januar gilt aber als unwahrscheinlich. Galatasaray soll derzeit keine unmittelbare Trennung planen. Zuletzt erhielt Gündogan wieder Kurzeinsätze – ein Wechsel nach der Saison bleibt eine Möglichkeit, falls sich seine Rolle nicht verbessert.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.