Galatasaray Istanbul plant offenbar ein klärendes Gespräch mit Leroy Sané.

Der schwache Saisonstart von Leroy Sané veranlasst Galatasaray Istanbul offenbar zum Handeln. Wie Fanatik berichtet, planen die Vereinsführung und das Trainerteam um Chefcoach Okan Buruk ein klärendes Gespräch mit dem früheren Offensivstar des FC Bayern.

Vor den Partien in der Süper Lig gegen Kasimpasa sowie den FC Barcelona in der Champions League sei zwischen Sané und den Klubvertretern ein persönlicher Austausch angedacht. Im Mittelpunkt sollen die Gründe für seinen Leistungsabfall stehen – zugleich werde von Sané eine Steigerung erwartet.

Leroy Sané sucht in dieser Saison noch nach seiner Form Leroy Sané sucht in dieser Saison noch nach seiner Form © IMAGO/ZUMA Press

Leroy Sané noch ohne Torbeteiligung bei Galatasaray

Der 30-Jährige kam in dieser Saison bislang in sieben Spielen zum Einsatz, blieb aber ohne direkte Torbeteiligung. Für die Nationalmannschaft wurde der 80-malige Nationalspieler zuletzt vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nicht nominiert.

Die Duelle mit Kasimpasa und Barcelona gelten dem Bericht zufolge nun bei Galatasaray als wichtige Bewährungsproben für den deutschen Flügelstürmer.

Sané wechselte im vergangenen Jahr vom FC Bayern an den Bosporus. In seiner ersten Saison für Gala gelangen ihm in 43 Pflichtspielen sieben Tore und neun Assists. Sein Vertrag beim türkischen Topklub läuft noch bis 2028.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.