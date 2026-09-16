Schnelles Tedesco-Aus in Italien

Domenico Tedesco ist nicht länger Trainer von Bologna. Der Serie-A-Klub reagiert auf den schwachen Saisonstart und präsentiert schon einen Nachfolger.

Domenico Tedesco muss den FC Bologna schon wieder verlassen. Nach zuvor bereits kursierenden Medienberichten machte der italienische Erstligist die Entscheidung am Mittwochmorgen offiziell.

Der 41-Jährige hatte das Amt erst im Sommer übernommen, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Nach vier Ligaspielen steht Bologna mit lediglich einem Punkt auf Rang 16 der Tabelle.

Serie A: Nachfolger für Tedesco bereits verkündet

Als Nachfolger wurde Raffaele Palladino verkündet, der einen Vertrag bis 2029 unterschreibt und bereits am Mittwoch sein erstes Training leiten wird. Der Italiener trainierte in der Saison 2024/25 die AC Florenz und war zuletzt bis zum Ende der vergangenen Spielzeit bei Atalanta Bergamo tätig.

Für den früheren Trainer von Schalke und Leipzig endet das Engagement in Italien damit deutlich früher als geplant. Er hatte einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Nach seiner Entlassung bei Fenerbahce Istanbul im April hatte Tedesco Bologna erst in diesem Sommer übernommen, doch schon früh hatten italienische Medien über eine wachsende Unzufriedenheit in der Vereinsführung mit dem Coach berichtet. Nun reagierte der Klub nach dem 0:1 zuletzt bei der SSC Neapel.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.