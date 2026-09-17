Ribéry bald als Trainer tätig?

Franck Ribéry arbeitet an seiner Karriere nach der Karriere. Der ehemalige Bayern-Star schließt seine Ausbildung für die UEFA-Pro-Lizenz am italienischen Fußballzentrum Coverciano erfolgreich ab.

Franck Ribéry hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer Trainerkarriere geschafft. Der ehemalige Bayern-Star hat seine Ausbildung für die UEFA-Pro-Lizenz am italienischen Fußballzentrum Coverciano erfolgreich beendet. Seine Abschlussarbeit trägt den Titel „Der Fußball, den ich mir wünsche – zwischen Tradition und Innovation, auf der Suche nach Geschwindigkeit“, wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Damit richtet der Franzose den Blick bereits auf eine mögliche Trainerkarriere – in Italien oder im Ausland.

Franck Ribéry will dem Fußball treu bleiben Franck Ribéry will dem Fußball treu bleiben © IMAGO/MIS

Ribérys tiefe Verbundenheit zu Florenz

Als Spieler hat Ribéry die Serie A bereits kennengelernt. Zwischen 2019 und 2021 stand er bei der AC Florenz unter Vertrag, anschließend spielte er für die US Salernitana.

Anfang September war Ribéry auch auf den Rasen des Stadio Artemio Franchi zurückgekehrt. Bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins gehörte er neben früheren Stars wie Roberto Baggio, Gabriel Batistuta und seinem ehemaligen Bayern-Kollegen Luca Toni zu den eingeladenen Spielern.

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