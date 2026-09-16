Serie A: Tedesco nicht mehr Trainer in Bologna

Der Coach muss nach nur vier Spieltagen schon wieder gehen.

Aus nach nur vier Spieltagen: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco (41) ist nicht mehr Trainer des FC Bologna. Der kriselnde Serie-A-Klub gab die Trennung am Mittwoch bekannt und reagierte damit auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen. Tedescos Nachfolger wird Raffaele Palladino, der einen Vertrag bis 2029 beim Tabellen-16. erhält.

Bologna trennt sich von Tedesco

Nach seiner Entlassung bei Fenerbahce Istanbul im April hatte Tedesco Bologna erst in diesem Sommer übernommen, doch schon früh hatten italienische Medien über eine wachsende Unzufriedenheit in der Vereinsführung mit dem Coach berichtet. Nun reagierte der Klub nach dem 0:1 zuletzt bei der SSC Neapel.

In der Bundesliga hatte Tedesco Schalke 04 sowie RB Leipzig trainiert, vor seiner Zeit in Istanbul war er belgischer Nationaltrainer.

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