Woltemade winkt Premiere bei Juventus Turin

Nick Woltemade winkt in der Europa-League eine Premiere für Juventus Turin. Luciano Spalletti will den Stürmer wohl testen.

Nick Woltemade steht bei Juventus Turin vor seinem ersten Startelfeinsatz. Wie TuttoJuve berichtet, soll Trainer Luciano Spalletti den deutschen Angreifer am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen NEC Nijmegen von Beginn an bringen. Der 24-Jährige kam nach seiner Leihe von Newcastle United bislang zweimal als Joker für die Bianconeri zum Einsatz. Nun könnte er deutlich mehr Zeit erhalten, um sich im Angriff der Turiner zu empfehlen.

Juventus erhofft sich von Woltemade vor allem ein anderes Profil als von Randal Kolo Muani. Der deutsche Stürmer soll dem Angriff Qualitäten geben, die der französische Nationalspieler in dieser Form nicht verkörpert.

Woltemade wartet seit Mai auf ein Tor

Denn genau wie Woltemade wartet auch Kolo Muani seit seiner Rückkehr nach Turin auf seinen ersten Treffer. Mit einem Platz in der Startelf hätte der Ex-Stuttgarter die Gelegenheit, seinen Einfluss auf das Spiel zu erhöhen und sich für weitere Einsätze bei Spalletti zu empfehlen.

Die größere Rolle könnte zugleich helfen, das Selbstvertrauen des Angreifers wieder aufzubauen. Woltemade hat seit Mai nicht mehr getroffen. Insgesamt gelangen ihm seit Februar nur zwei Tore für seine Klubs.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.