Woltemade verrät Wunschrolle

Nick Woltemade sieht seine Stärken vor allem in einer offensiven Rolle hinter oder neben einer weiteren Spitze. Unter Luciano Spalletti könnte er diese Position nun häufiger ausfüllen.

Nick Woltemade hat sich klar zu seiner bevorzugten Position geäußert und damit die Diskussion über seine damalige Rolle bei Newcastle United unter Eddie Howe neu entfacht. Der 24-Jährige sieht sich vor allem hinter oder neben einer weiteren Spitze. Eine Position, die er bei Juventus unter Trainer Luciano Spalletti künftig häufiger ausfüllen könnte.

Bei seinem Debüt für Juventus gegen die AC Mailand bildete Woltemade gemeinsam mit Randal Kolo Muani die offensive Doppelspitze. Die Konstellation erinnerte den Angreifer an seine Zeit beim VfB Stuttgart. „Als Zehner hinter der Spitze kann ich auf jeden Fall spielen, mich um sie herum bewegen – wie in Stuttgart und bereits gegen Milan mit Kolo Muani. Wir sind aber flexibel austauschbar“, sagte Woltemade im Gespräch mit DAZN.

Nick Woltemade verrät seine Wunschrolle Nick Woltemade verrät seine Wunschrolle © IMAGO/Marco Canoniero

Der Wechsel nach Turin soll Woltemade auch zu mehr Selbstvertrauen verhelfen. Eine wichtige Rolle kommt dabei Trainer Spalletti zu. „Er hilft mir sehr und hat sofort eng mit mir daran gearbeitet, mein Spiel zu verbessern. Ich bin sicher, dass ich unter ihm ein besserer Spieler werde“, erklärte Woltemade über Spalletti.

Was Nick Woltemade hofft

In Newcastle war Woltemade unter Howe überwiegend als alleinige Spitze eingesetzt worden. Nach vier Treffern in seinen ersten fünf Premier-League-Spielen ließ seine Ausbeute nach: Im neuen Kalenderjahr erzielte er wettbewerbsübergreifend nur noch zwei Tore. Newcastle hatte den Stürmer im vergangenen Sommer für rund 80 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet.

In Turin hofft Woltemade nun auf eine ähnlich erfolgreiche Saison wie einst in Stuttgart. „Ich hoffe, die Saison in Stuttgart wiederholen zu können, in der ich 17 Tore erzielt und den DFB-Pokal gewonnen habe. Das würde ich auch hier gerne schaffen“, sagte er.

DEINE MEINUNG

Die Leihe enthält keine Kaufoption oder Kaufpflicht. Newcastles neuer Trainer Matthias Jaissle hatte zuletzt betont, dass Woltemade weiterhin zum Klub gehöre und man in engem Kontakt bleiben werde.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.