Aura: Woltemade erklärt Wechsel

Nick Woltemade schwärmt von seinem neuen Trainer Luciano Spalletti. Das erste Treffen mit dem Juventus-Trainer überzeugte ihn bereits vom Wechsel.

Nick Woltemade ist nach eigener Aussage schon beim ersten Treffen mit Luciano Spalletti vom Schritt zu Juventus Turin überzeugt gewesen. Der deutsche Nationalspieler erklärte im Gespräch mit DAZN, dass der Trainer bei ihm und seiner Familie einen starken Eindruck hinterlassen habe. „Als ich Spalletti zum ersten Mal mit meiner Familie getroffen habe, dachten wir alle nur an eines: Aura“, sagte Woltemade.

Der 24-Jährige lobte vor allem die Klarheit des Italieners. „Er hat eine enorme Aura. Er wirkt ruhig, aber er weiß sehr genau, was er auf und neben dem Platz will.“

Nick Woltemade war bereits nach dem ersten Gespräch mit Luciano Spalletti vom Wechsel zu Juventus überzeugt Nick Woltemade war bereits nach dem ersten Gespräch mit Luciano Spalletti vom Wechsel zu Juventus überzeugt © IMAGO/LaPresse

Nick Woltemade will ein besserer Spieler werden

Spalletti helfe ihm bereits intensiv bei der Weiterentwicklung: „Er arbeitet sofort eng mit mir zusammen. Ich bin sicher, dass ich unter ihm ein besserer Spieler werde.“

Juventus hat Woltemade von Newcastle United bis zum 30. Juni 2027 ausgeliehen – eine anschließende Kaufoption gibt es nicht. Nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart für rund 80 Millionen Euro hatte Woltemade bei den Magpies zunächst neun Treffer in seinen ersten drei Monaten erzielt.

Im weiteren Saisonverlauf setzte ihn Eddie Howe zunächst aus der Sturmspitze ins Mittelfeld und anschließend als Zehner ein. Howes Nachfolger Matthias Jaissle entschied sich für andere Optionen in der Offensive. Sein Juventus-Debüt gab Woltemade vergangene Woche beim 1:1 gegen AC Mailand: Nach seiner Einwechslung holte er den Freistoß heraus, der zum späten Ausgleich führte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.