Die Vancouver Whitecaps gewinnen ihr erstes Playoff-Spiel. Thomas Müller wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben auf ihrer Jagd nach dem Titel in der nordamerikanischen MLS einen wichtigen Schritt gemacht. Die Kanadier siegten zum Auftakt der Playoffs mit 2:0 (1:0) gegen Real Salt Lake.

Gewinnt Vancouver auch das zweite Duell der Best-of-three-Serie am Freitag, wären Müller und die Whitecaps bereits für das Halbfinale der Western Conference qualifiziert.

Thomas Müller wurde gegen Real Salt Lake eimgewechselt Thomas Müller wurde gegen Real Salt Lake eimgewechselt © IMAGO/Ball Raw Images

Édier Ocampo (44.) und Bruno Caicedo (55.) trafen in der Nacht auf Montag für die Hausherren. Müller verfolgte das Spiel zunächst von der Bank und kam in der 60. Minute für Emmanuel Sabbi in die Partie.

Bei einem Sieg von Vancouver am Freitag geht es für das Team als Nächstes gegen den Sieger aus der Playoff-Serie zwischen den San Jose Earthquakes um Timo Werner und Houston Dynamo.

MLS-Playoffs: Bittere Niederlage für Lewandowski

Im vergangenen Jahr hatten die Whitecaps die Meisterschaft in der MLS knapp verpasst. Damals hatten sich Müller und Co. Inter Miami um Superstar Lionel Messi im Finale geschlagen geben müssen.

Derweil erlebte Robert Lewandowski mit Chicago Fire FC einen bitteren Abend. Der langjährige Bayern-Torjäger erzielte beim 1:2 gegen Charlotte FC zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich (68.), ehe ein ganz spätes Gegentor in der 12. Minute der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte.

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