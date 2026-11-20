Thomas Müller kennt seinen ersten Playoff-Gegner in der MLS. Mit den Vancouver Whitecaps trifft sein Team zum Auftakt der K.o.-Runde auf Real Salt Lake und kämpft um den Einzug ins Viertelfinale der Western Conference.

Der erste Gegner für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps in den MLS-Playoffs steht fest: Das Team aus Kanada trifft in der ersten Runde auf Real Salt Lake.

Gespielt wird in einem Best-of-3-Format. Die erste Partie steigt in der Nacht auf Montag um 2.30 Uhr deutscher Zeit in Vancouver, Spiel zwei folgt am 27. November in Sandy im US-Bundesstaat Utah. Sollte nach den ersten beiden Duellen noch keine Entscheidung gefallen sein, käme es am 2. Dezember zu einem dritten und entscheidenden Spiel in Vancouver.

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps © IMAGO/Sports Press Photo

So geht es für Thomas Müller in den MLS-Playoffs weiter

Für den Einzug in die Conference-Halbfinals sind zwei Siege notwendig. Der Gewinner der Serie trifft anschließend auf den Sieger des Duells zwischen den San Jose Earthquakes und Houston Dynamo.

Den Termin für das Finale um den MLS-Cup am 18. Dezember hat sich Müller schon im Kalender angestrichen. „Es ist ein langer Weg bis dahin, aber es ist natürlich ganz klar unser Ziel. Wir hatten schon so kleine Baustellen auf dem Weg zum ersten Platz im Westen. Aber jetzt geht es in die Playoffs, da ist alles möglich“, sagte Müller in einem SID-Interview.

Die Whitecaps gehen als Spitzenreiter der Western Conference in die Playoffs und besitzen damit Heimvorteil in der ersten Runde. Real Salt Lake qualifizierte sich über das Wild-Card-Spiel für die K.o.-Phase.

In den beiden MLS-Duellen der laufenden Saison behielt Vancouver jeweils die Oberhand. Zum Auftakt gab es einen 1:0-Heimsieg, im Rückspiel setzte sich das Team mit 3:0 durch.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.