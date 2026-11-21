Thomas Müller beäugt das Spielsystem der MLS kritisch. Ihm fehlt der Druck - wie etwa im Abstiegskampf der Bundesliga.

Seit der Saison 2025 spielt Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps. In einem Interview mit dem kanadischen Medium Global News kritisierte der deutsche Weltmeister von 2014 und frühere Bayern-Star das Format der höchsten nordamerikanischen Liga, der MLS (Major League Soccer).

Im Vergleich zur Bundesliga unterscheidet sich das Ligasystem der MLS in mehreren Punkten. Ein bedeutender Unterschied ist, dass in der MLS keine Mannschaft absteigt. Die Folge daraus: Bei den Vereinen gebe es „keinen großen Druck“, erklärte Müller.

f609f5425e8f51c020ef9faa281b3663d7d94fb5 Thomas Müller beim Spiel gegen San Diego FC © IMAGO/Ball Raw Images

Anderes Gefühl als in der Bundesliga

Während Spieler in Europa bei einem Abstieg „vielleicht keine Verträge für das nächste Jahr“ bekämen und dadurch unter großem Leistungsdruck stünden, gebe es für die Vereine in der MLS diese Sorgen nicht. Das führe dazu, dass „der Spielstil durch das System (in der MLS, Anm. d. Red.) defensiv ein bisschen optimistischer oder leichtfertiger ist“, führte der Deutsche weiter aus.

„Also ein bisschen, nur noch ein kleines bisschen, würden die Franzosen sagen, laissez faire“, sagte der 37-Jährige in gewohnt ehrlicher Müller-Manier.

Auch für die Fans ergebe sich aus dem System ein anderes Gefühl als in der Bundesliga: „Niemand freut sich darüber, zu verlieren, aber es ist ganz anders, wenn man um den Abstieg kämpft“, erklärte Müller.

MLS-Rhythmus ändert sich

Bei den Whitecaps überzeugt Müller bisher: In 45 Pflichtspielen kommt er auf 19 Tore und zwölf Assists. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der MLS-Sprint-Saison 2027. Wie es danach für den ehemaligen Bayern-Profi weitergeht, ist offen.

Für die Saison 2027/28 wird der Spielbetrieb der MLS an die europäischen Ligen angepasst – allerdings nicht mit Blick auf Auf- und Abstieg. Nach der Sprint-Saison 2027 (Februar-Mai) findet die reguläre Saison nicht mehr im Kalenderjahresrhythmus von Februar bis Dezember statt, sondern wird auf einen jahresübergreifenden Rhythmus umgestellt. Die neue Saison beginnt im Juni 2027 und endet im Mai 2028.

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