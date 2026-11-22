Der Titelverteidiger steht schon früh vor dem Aus. Superstar Messi sorgt dennoch für Aufsehen.

Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben auf ihrer Jagd nach der Titelverteidigung in der nordamerikanischen MLS einen herben Rückschlag kassiert. Der Meister verlor zum Auftakt in die Playoffs mit 0:3 (0:1) gegen Columbus Crew und steht in der best-of-three-Serie schon früh mit dem Rücken zur Wand.

Gewinnt Columbus auch das zweite Duell am kommenden Wochenende, wären Messi und Miami bereits ausgeschieden. Der Chilene Gonzalo Tapia (9./Foulelfmeter, 58.) und Taha Habroune (52.) trafen in der Nacht auf Sonntag für die Mannschaft aus Ohio. Miami hatte die komplette zweite Halbzeit nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gonzalo Luján (36.) in Unterzahl gespielt.

Messi hatte zudem kurz vor der Pause für Aufregung gesorgt. Der Argentinier warf den Ball bei einem Einwurf aus kurzer Distanz mit voller Kraft in Tapias Gesicht, beide sahen im Anschluss Gelb. „Jeder weiß, dass er mehr als eine Gelbe Karte verdient hätte“, sagte Gäste-Trainer Laurent Courtois nach dem Spiel über den Vorfall mit Blick auf Messi: „Das ist einfach traurig.“

Miami hatte im vergangenen Jahr erstmals die Meisterschaft in der MLS gewonnen. Damals hatten Messi und Co. die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller im Finale besiegt. Die Kanadier starten in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr MEZ) gegen Real Salt Lake in die Playoffs.