Die Königlichen verpassen es, Spitzenreiter FC Barcelona weiter unter Druck zu setzen.

Real Madrid hat im spanischen Meisterschaftsrennen einen herben Rückschlag kassiert. Nach zehn Pflichtspielsiegen in Serie verlor das Starensemble Trainer José Mourinho vor den entsetzten Fans im Bernabeu mit 1:2 (0:1) gegen Deportivo Alavés und verpasste es damit, vorerst nach Punkten mit Tabellenführer und Erzrivale FC Barcelona gleichzuziehen.

Durch die dritte Saisonniederlage rutschten die Königlichen sogar hinter Stadtrivale Atlético zurück, gegen den sie am 20. September die letzte Niederlage kassiert hatten. Atlético hatte zuvor 3:2 (3:1) beim FC Elche gewonnen und stellte auf 34 Punkte, einen mehr als Real. Barcelona (36) und Trainer Hansi Flick sind am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) bei Deportivo A Coruna gefordert.

Toni Martínez (22.) und Ángel Pérez (61.) sorgten für die Riesenüberraschung. Kylian Mbappé traf für Real (69.), Jude Bellingham sah nach einer Schwalbe im Strafraum noch die Gelb-Rote Karte (88.).