Die Königlichen binden mit dem Edeljoker einen weiteren wichtigen Spieler innerhalb kurzer Zeit.

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Brahim Díaz bleibt Real Madrid langfristig erhalten. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 27-Jährigen bis 2031 verlängert. Der Offensivspieler ist damit der vierte Profi der Königlichen, der innerhalb weniger Wochen einen neuen Vertrag erhalten hat. Zuvor hatten sich bereits Thibaut Courtois (bis 2028), Aurélien Tchouaméni (bis 2032) und Arda Güler (bis 2032) langfristig an den spanischen Rekordmeister gebunden.

Díaz wechselte 2019 von Manchester City zu Real. Nach einer dreijährigen Leihe zur AC Mailand kehrte der in Málaga geborene Offensivmann im Sommer 2023 zu den Königlichen zurück. In bislang 173 Spielen für Real erzielte Díaz 56 Scorerpunkte (22 Tore und 34 Assists). In der laufenden Saison nimmt Díaz bei Trainer José Mourinho vornehmlich die Jokerrolle ein.