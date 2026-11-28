Jude Bellingham wird bei Real Madrids Niederlage zur unglücklichen Figur. Der Engländer erhält in der Schlussphase einen bitteren Platzverweis.

Bei Real Madrids überraschender 1:2-Niederlage gegen Deportivo Alavés hat Jude Bellingham einen unrühmlichen Abgang erlebt.

Der Mittelfeldspieler sah für eine Schwalbe in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte, wenige Sekunden zuvor hatte der Schiedsrichter noch auf Elfmeter entschieden.

Jude Bellingham verbirgt sein Gesicht Jude Bellingham verbirgt sein Gesicht © IMAGO/Sports Press Photo

Es liefen die letzten Minuten und die Königlichen rannten einem 1:2-Rückstand gegen den klaren Außenseiter hinterher. Bellingham versuchte die Schlussoffensive per Elfmeter mit dem Ausgleich zu belohnen, erwies seinem Team damit aber einen Bärendienst.

Bellingham sieht Gelb-Rot nach Schwalbe

In der 88. Minute kam der Engländer mit dem gestreckten Bein im Sechzehner noch gerade so an den Ball, ehe er nach einem Zweikampf mit Deportivos Nicolas Valentini zu Boden ging. Zum Unverständnis der Gäste zeigte Schiedsrichter César Soto Grado sofort auf den Punkt.

Eine Fehlentscheidung, wie sich nach Ansicht der VAR-Bilder herausstellte. Der Ex-Dortmunder ging ohne klar erkennbare Berührung deutlich zu theatralisch zu Boden, nach Einschätzung des Offiziellen also eine Schwalbe und damit Gelb für den 23-Jährigen.

Real-Serie gerissen

Die war gleichbedeutend mit dem Platzverweis für den WM-Dritten. Erst wenige Minuten zuvor hatte er die erste Verwarnung wegen Meckerns gesehen.

Der Lucky Punch gelang den Königlichen in Unterzahl nicht mehr. Bereits in der 22. Minute hatte Toni Martínez den Gast in Führung gebracht, ehe Ángel Pérez in der 61. sogar noch nachlegen konnte.

DEINE MEINUNG

Der Anschlusstreffer von Kylian Mbappé (69.) blieb am Ende bedeutungslos. Für Real endet damit eine Serie von zehn Pflichtspiel-Siegen in Serie, hinter Rivale Atlético bleiben sie nach 14 Spielen auf Platz drei.

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