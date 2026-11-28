Nach einem schwierigen Beginn spielt Bernardo Silva bei Real Madrid nun eine Schlüsselrolle. Trainer José Mourinho hatte den Portugiesen nach dessen Wechsel deutlich kritisiert.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Bernardo Silva bei Real Madrid immer besser in Fahrt. Der Portugiese prägt inzwischen das Mittelfeld von Trainer José Mourinho und ist maßgeblich an der aktuellen Serie von zehn Siegen beteiligt. „Bernardo Silvas großartiges Comeback“, titelte die spanische Sportzeitung Marca anerkennend.

Silvas Zeit bei den Königlichen im Sommer hatte noch ganz anders begonnen – nämlich mit deutlicher Kritik an seiner Fitness. Nach einem Testspiel gegen Ferencvaros (2:1) in Budapest sagte Mourinho Anfang August: „Er gehört zu denen, denen es psychisch guttut, in den Ferien einfach mal nichts zu tun, und er ist in einer deutlich schlechteren körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gekommen. Da muss er sich verbessern.“

Saß zwischenzeitlich meist nur auf der Bank: Bernardo Silva Saß zwischenzeitlich meist nur auf der Bank: Bernardo Silva © IMAGO/NurPhoto

Trotz dieser deutlichen Worte verbindet die beiden Portugiesen ein gutes Verhältnis. Mourinho soll für Silvas Entscheidung zugunsten Reals entscheidend gewesen sein, wie die Marca berichtet. Der Mittelfeldspieler war nach dem Ende seines Vertrags bei Manchester City ablösefrei nach Madrid gewechselt.

Real: Silva nach Wechsel oft außen vor

Auch der FC Barcelona und Atlético Madrid hatten sich Berichten zufolge Hoffnungen auf eine Verpflichtung gemacht. Doch sobald Silva vom Madrider Angebot erfahren hatte, soll er die anderen Optionen verworfen haben.

Zum Saisonstart kam der Neuzugang bei Real aber nicht sofort ins Rollen. Mourinho setzte auf der Doppelsechs zunächst meist auf Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni.

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Eine besondere Chance erhielt Silva dann aber am 14. Oktober beim Champions-League-Spiel in Rom: Er kam für rund 20 Minuten in die Partie und trug dazu bei, dass Real einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg drehte. Neben ihm spielte Arda Güler im Mittelfeld, Valverde rückte auf die Außenverteidigerposition.

Silva überzeugt als „stiller Motor von Real Madrid“

Mourinho blieb zunächst skeptisch. „Wenn ich von Beginn an mit Arda und Bernardo gespielt hätte, hätte Roma uns fünf Tore eingeschenkt“, sagte er nach der Partie. Gegen RB Leipzig stand Silva eine Woche später aber in der Startelf und erzielte beim 4:1-Erfolg sein bislang einziges Saisontor.

Die wahre Bewährungsprobe folgte am 25. Oktober im Camp Nou. Beim Clásico begann Silva neben Güler – Real gewann das Spiel gegen Barca mit 2:1 und machte Boden gut im Titelrennen. In diesem Spiel habe Silva einmal mehr seine Qualitäten als „stiller Motor von Real Madrid“ unter Beweis gestellt, schrieb die Marca.

Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Laufarbeit und seinem Spielaufbau stellt der Portugiese inzwischen einen nicht von der Hand zu weisenden Mehrwert für das Mittelfeld um Güler und Valverde dar.

Mourinho setzt aktuell voll auf Silva

Letztgenannter agiert dabei als „falscher Außenverteidiger“, wodurch die restlichen Mittelfeldspieler immer wieder an unerwarteten Stellen auftauchen und ihre Stärken ausspielen können. Dies kommt auch Silva zugute, der in den dadurch entstehenden Räumen auftrumpft.

In den letzten sieben Real-Pflichtspielen stand der 32-Jährige jedes Mal in der Startelf – was sein Standing in Mourinhos Mannschaft unterstreicht und anfängliche Fitnessbedenken längst obsolet gemacht hat.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.