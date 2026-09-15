Bittere Klatsche für Ronaldo

Cristiano Ronaldo und sein Team gehen in den Emiraten regelrecht unter.

Superstar Cristiano Ronaldo und sein Klub Al Nassr haben einen krachenden Fehlstart in die Champions-League-Saison hingelegt. Der Meister aus Saudi-Arabien und sein Kapitän unterlagen bei Al-Ain, dem Champion der Vereinigten Arabischen Emirate, mit 0:4 (0:1).

Ronaldo gab fünf Schüsse ab, einen auch aufs Tor, hatte aber kein Glück. Stattdessen schnürte der Marokkaner Houssine Rahimi für die Hausherren einen Dreierpack (25., 63., 72.). Den Endstand markierte der Grieche Georgios Giakoumakis (85.).

Ronaldo (41) hat die europäische Champions League fünfmal gewonnen, dem Titel in Asien jagt er dagegen seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien 2023 bislang vergeblich hinterher. In der Saison 2024/25 hatte es immerhin für das Halbfinale gereicht. Aktueller Titelverteidiger ist Al Nassrs Ligarivale Al Ahli.

Wie in Europa wird auch die asiatische Königsklasse inzwischen mit einer Ligaphase gestartet, an der 32 Mannschaften teilnehmen. Allerdings gibt es aufgrund der größeren Reise-Distanzen zwei Ligen mit je 16 Mannschaften (West und Ost) und acht Spieltagen. Die jeweils besten acht Klubs aus jeder Region qualifizieren sich für das Achtelfinale.