Absurdes Barca-Spektakel

Der FC Barcelona überrollt Racing Santander in einer furiosen Partie. Lamine Yamal brilliert, auch Karim Adeyemi ist erneut mittendrin.

Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona bleibt in La Liga das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger des deutschen Trainers Hansi Flick gewann auch sein sechstes Saisonspiel deutlich, Barca fertigte den Aufsteiger Racing Santander im verregneten Camp Nou mit 7:2 (4:1) ab. Bereits zum fünften Mal erzielte das Topteam in der Liga dabei mindestens vier Treffer, auch dank Dreierpacker Raphinha.

Joao Cancelo (8.) sorgte auf Vorlage von Lamine Yamal für die frühe Führung. Als Raphinha (23.) per Foulelfmeter erhöhte, sah es bereits früh nach dem nächsten Schützenfest aus. Der Anschlusstreffer von Maguette Gueye (30.) brachte nur kurz wieder Spannung, ein Eigentor von Asier Villalibre (36.) sorgte aber wenig später für das 3:1, ehe erneut Raphinha (42.) die Partie vor der Pause entschied.

Der FC Barcelona hat mit 7:2 gewonnen Der FC Barcelona hat mit 7:2 gewonnen © IMAGO/ZUMA Press

Barca-Gala: Adeyemi spielt 90 Minuten

Nationalspieler Karim Adeyemi durfte sich einen Tag vor der ersten Kadernominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp nochmal präsentieren. Ex-DFB-Trainer Flick setzte von Beginn an auf den früheren Dortmunder und ließ ihn durchspielen. Adeyemis vergebene Großchancen (19., 85.) fielen für das offensivstarke Barca aber ebenso wenig ins Gewicht wie der verschossene Elfmeter von Lamine Yamal (45.).

Den dritten Strafstoß des Tages verwandelte dann erneut Raphinha (67.), Gabriel Jesus (79.) und Lamine Yamal auf Vorlage von Adeyemi (89.) setzten den Schlusspunkt. Der Treffer von Yassir Zabiri (65.) war nur zwischenzeitliche Ergebniskosmetik. Lediglich die Verletzung von Keeper Joan Garcia entfachte Sorgen, er musste zur Pause durch Wojciech Szczesny ersetzt werden.

Verfolger Atletico Madrid fuhr vor dem Derby gegen den Rivalen Real ebenfalls einen wichtigen wie deutlichen Erfolg ein. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone schickte CA Osasuna mit 4:0 (1:0) nach Hause. Durch den vierten Saisonsieg kletterte Atletico vorerst auf Platz drei und könnte Real durch einen Sieg im Duell am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) überholen.

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