Entscheidung um spanischen Supercup gefallen

Der spanische Supercup findet auch 2027 nicht in Spanien statt. Die Türkei ersetzt im kommenden Jahr Saudi-Arabien als Ausrichter.

Der spanische Supercup wird 2027 erstmals in Istanbul ausgetragen. Verbandspräsident Rafael Louzán unterzeichnete am Donnerstag in der türkischen Metropole die Vereinbarung für das Turnier, das nächstes Jahr vom 2. bis 6. Februar stattfindet.

Teilnehmer sind die zwei bestplatzierten Teams aus der abgelaufenen La-Liga-Saison sowie die beiden Pokalfinalisten. In diesem Fall sind es der FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atlético Madrid.

Fermin Lopez beim Gewinn der Supercopa 2026 Fermin Lopez beim Gewinn der Supercopa 2026 © IMAGO/Ball Raw Images

Türkei ersetzt Saudi-Arabien als Austragungsort

Schauplatz des ersten Halbfinals zwischen Barcelona und Atlético ist das Chobani-Stadion, Heimstätte von Fenerbahce. Einen Tag später treffen Real Sociedad und Real Madrid im Tüpras-Stadion von Besiktas aufeinander. Das Endspiel steigt im Ali-Sami-Yen-Stadion, in dem Galatasaray seine Heimspiele austrägt.

Istanbul übernimmt damit die Rolle von Saudi-Arabien, wo das Turnier seit 2020 mit Ausnahme des Jahres 2021 ausgetragen wurde. Weil die Ausgabe 2027 mit dem Asien-Cup kollidiert, kann das Königreich das Turnier nicht erneut beherbergen.

Louzán begrüßte den Wechsel: „Heute präsentieren wir viel mehr als eine Vereinbarung zur Organisation eines Wettbewerbs, sondern die Beziehung zweier Länder, die den Fußball mit außergewöhnlicher Leidenschaft leben und diese intensive Art teilen, den Sport zu fühlen, die Stadien zu füllen und Farben zu verteidigen.“ Gleichzeitig deutete er an, dass es nicht die einzige Austragung des Supercups im Land bleiben könnte, und hoffte auf „den Beginn einer stärkeren Beziehung.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.